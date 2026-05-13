Samosprávy budú môcť rozhodovať o dani vo viacpodlažných stavbách
Rezort financií spresnil, že úpravu požadovali najmä väčšie samosprávy, ktoré majú na svojom území viacpodlažné budovy.
Autor TASR
Bratislava 13. mája (TASR) - Samosprávy budú mať väčšie možnosti pri určovaní sumy príplatku za podlažie, ktorý vstupuje do výpočtu dane vo viacpodlažných budovách. Nebude sa to však týkať zdaňovania pozemkov, bytov či nebytových priestorov v bytových domoch. Uviedol to tlačový odbor Ministerstva financií (MF) SR k zverejnenej predbežnej informácii k novele zákona o miestnych daniach.
MF priblížilo, že v súčasnosti majú samosprávy základ dane stanovený podľa plochy najrozsiahlejšieho nadzemného podlažia, pričom daň za každé ďalšie podlažie (nadzemné aj podzemné) je určovaná príplatkom za podlažie. Aktuálne platný zákon ho limituje sumou 33 centov za meter štvorcový.
Rezort financií spresnil, že úpravu požadovali najmä väčšie samosprávy, ktoré majú na svojom území viacpodlažné budovy. Obce a mestá sa opakovane obracali na vládu počas jej výjazdových rokovaní s požiadavkou na zmenu hranice príplatku za podlažie upraveného vo všeobecne záväznom nariadení. Preto aktuálne vychádza v ústrety tejto požiadavke samospráv.
MF dodalo, že problematiku zastrešuje zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady. Pripomienkové konanie k pripravovanému právnemu predpisu by sa malo podľa MF začať v júli 2026.
