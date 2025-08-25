< sekcia Ekonomika
Samosprávy by mohli využívať rezervný fond na bežné výdavky aj o rok
Obdobné návrhy boli do zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy schválené aj na roky 2010, 2023, 2024 a 2025.
Autor TASR
Bratislava 25. augusta (TASR) - Možnosť využívať zdroje z rezervného fondu by mohli mať samosprávy aj v budúcom roku. Vyplýva to z návrhu novely zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktorú predložili do Národnej rady (NR) SR poslanci Ján Ferenčák a Štefan Gašparovič (obaja Hlas-SD).
„Cieľom predloženého návrhu je zmierniť negatívny dosah na daňové príjmy v rozpočtoch obcí a vyšších územných celkov. Doplnenou úpravou sa umožní obciam a vyšším územným celkom do konca roka 2026 použiť na krytie výdavkov bežného rozpočtu aj zdroje rezervného fondu. Návrh nemá vplyv na rozpočet verejnej správy,“ uviedli poslanci v dôvodovej správe k zákonu.
Obdobné návrhy boli do zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy schválené aj na roky 2010, 2023, 2024 a 2025. Obce a vyššie územné celky v prípade schválenia zákona nebudú musieť uplatniť ustanovenia zákona o vykonávaní zmien rozpočtu v priebehu roka s cieľom zabezpečiť vyrovnanosť bežného rozpočtu na konci rozpočtového roka a ani ustanovenie o použití návratných zdrojov financovania len na kapitálové výdavky.
Navrhované predĺženie výnimky zo zákona skritizovalo opozičné Progresívne Slovensko (PS). Rezervné fondy majú podľa PS slúžiť napríklad na vykrytie výdavkov na zvládnutie prírodných katastrof. Samosprávy tak už štvrtý rok po sebe na popud vlády roztápajú vlastné rezervy. „Namiesto serióznej diskusie o zlepšení a zmene financovania či komplexnej komunálnej reforme prichádzajú takéto škodlivé návrhy. Mnohé obce na Slovensku si už svoje rezervné fondy vyčerpali,“ upozornila poslankyňa PS Jana Hanuliaková.
„Cieľom predloženého návrhu je zmierniť negatívny dosah na daňové príjmy v rozpočtoch obcí a vyšších územných celkov. Doplnenou úpravou sa umožní obciam a vyšším územným celkom do konca roka 2026 použiť na krytie výdavkov bežného rozpočtu aj zdroje rezervného fondu. Návrh nemá vplyv na rozpočet verejnej správy,“ uviedli poslanci v dôvodovej správe k zákonu.
Obdobné návrhy boli do zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy schválené aj na roky 2010, 2023, 2024 a 2025. Obce a vyššie územné celky v prípade schválenia zákona nebudú musieť uplatniť ustanovenia zákona o vykonávaní zmien rozpočtu v priebehu roka s cieľom zabezpečiť vyrovnanosť bežného rozpočtu na konci rozpočtového roka a ani ustanovenie o použití návratných zdrojov financovania len na kapitálové výdavky.
Navrhované predĺženie výnimky zo zákona skritizovalo opozičné Progresívne Slovensko (PS). Rezervné fondy majú podľa PS slúžiť napríklad na vykrytie výdavkov na zvládnutie prírodných katastrof. Samosprávy tak už štvrtý rok po sebe na popud vlády roztápajú vlastné rezervy. „Namiesto serióznej diskusie o zlepšení a zmene financovania či komplexnej komunálnej reforme prichádzajú takéto škodlivé návrhy. Mnohé obce na Slovensku si už svoje rezervné fondy vyčerpali,“ upozornila poslankyňa PS Jana Hanuliaková.