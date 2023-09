Samosprávy by prijali viac možností na riešenie nájomných bytov

Bratislava 26. septembra (TASR) - Najefektívnejší spôsob výstavby nájomných bytov neexistuje, každý má svoje prínosy a riziká. Samosprávy by však prijali viac možností na riešenie tejto problematiky, napríklad využitím prázdnych verejných budov či brownfieldov v mestách. Tvrdia to zastupiteľské organizácie samospráv Únia miest Slovenska (ÚMS) a Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS).



Mestá a obce podľa predsedu ZMOS Jozefa Božika využívajú najmä inštitút výstavby nájomných bytov, financovaný zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) prostredníctvom úveru a dotácie z Ministerstva dopravy SR. "To poskytuje až 40-percentnú nenávratnú dotáciu pre mestá a obce, čo má pozitívny vplyv na výšku nájomného," uviedol pre TASR Božik.



Hovorkyňa ÚMS Daniela Piršelová priblížila, že okrem príspevku zo ŠFRB, bol vo volebnom období 2020 až 2023 pripravený celý súbor legislatívnych opatrení pre výstavbu nájomných bytov v inom režime. Ten by mal ich výstavbu mali uľahčiť. "Zatiaľ sa efektívne neprejavil. Nevieme, ako sa ďalej celý proces vyvíja a kedy sa uvedie do praxe," dodala pre TASR.



Výstavbu bytov podľa Božika však sprevádzajú problémy, ktoré súvisia s nedostatočnou výškou dotácie, ktorá "za pochodu" výstavby nereaguje na zmeny cien stavebných materiálov a prác. "Sprísňuje sa energetická efektívnosť verejných budov, na čo výška dotácie nereaguje dostatočne. Zvýšené náklady na výstavbu znáša samotná samospráva, ich návratnosť nie je zaručená vzhľadom na možnosti stanovenia výšky nájomného pre nájomcu," povedal.



Božik reagoval aj na návrh z dielne politických strán, ktorý ráta s predkupným právom samospráv. Tie by mali mať prednosť od developera odkúpiť časť bytov za trhovú cenu, a následne ich ponúkať ako nájomné byty.



"Vzhľadom na to, že samosprávy sú súčasť verejnej správy, potrebujú predvídateľnosť a istotu, obzvlášť v oblasti výstavby. Tento návrh v tomto citovanom znení ich nezabezpečí. So samosprávami diskutovaný nebol a vyžaduje si podrobnú diskusiu," argumentoval Božik. Podľa neho sú však aj iné možnosti ako podporiť výstavbu nájomných bytov, napríklad využitím prázdnych verejných budov či brownfieldov v mestách. "Aj to je cesta, ktorou môže ísť podpora štátu," dodal.



Problém nájomného bývania je podľa hovorkyne ÚMS komplexný. "Mestá sa riešením zaoberajú a pokiaľ by boli k dispozícii širšie nástroje na ich riešenie, bolo by len na samospráve, pre ktorý spôsob riešenia by sa rozhodla," uzavrela Piršelová.