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Samosprávy by sa mali stať partnermi pri komunikácii zmien na poštách
Vyzýva ich k tomu pošta prostredníctvom otvoreného listu.
Autor TASR
Bratislava 10. júla (TASR) - Predstavitelia samospráv by sa mali stať partnermi Slovenskej pošty pri komunikácii zmien a zdieľaní informácií o užitočných službách a alternatívach kamennej pobočky pre obyvateľov. Vyzýva ich k tomu pošta prostredníctvom otvoreného listu, ktorý generálny riaditeľ spoločnosti Vladislav Kupka adresoval v piatok predstaviteľom miest a obcí.
Pošta tak reagovala na opakovanú kritiku samospráv k optimalizácii poštových služieb a zatváraniu niektorých kamenných pobočiek. Spoločnosť v tejto súvislosti zdôraznila, že pošta nie je budova, ale sieť služieb a tú naďalej rozvíja.
Slovenská pošta trvá na tom, že dlhodobo a transparentne informuje o svojej ekonomickej situácii, nevyhnutnosti transformácie aj pripravovaných zmenách v pobočkovej sieti. „Napriek tomu v poslednom období pribúdajú petície, otvorené listy, žiadosti o zastavenie transformácie či mimoriadne rokovania, ktoré často vychádzajú z neúplných informácií alebo nesprávnej interpretácie prijímaných opatrení. Verejná diskusia sa tak neraz vedie viac na základe emócii než faktov,“ upozornil tím komunikácie spoločnosti.
Generálny riaditeľ v otvorenom liste samosprávam poukázal na to, že pošta čelí ťažkej ekonomickej realite z dôvodu prudkého zníženia záujmu o klasické poštové služby. Už niekoľko rokov tak kumuluje stratu, ktorá dosahuje tretinu imania firmy.
„Vzhľadom na fakt, že štát nesmie dofinancovať stratu našej spoločnosti, nakoľko by išlo o nedovolenú štátnu pomoc, je povinnosťou vedenia spoločnosti aktivovať plán na záchranu Slovenskej pošty. Bolo by nezodpovedné ignorovať realitu trhu a doplácať na historicky predimenzovanú, neustále nákladnejšiu a čoraz menej využívanú sieť kamenných pobočiek,“ zdôraznil Kupka. Verejnosť je preto podľa neho potrebné nasmerovať k moderným online nástrojom a službám doručovateľov.
Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) rokovalo vo štvrtok (9.7.) s Kupkom o pripravovanej optimalizácii poštových služieb. Združenie so zatváraním pôšt nesúhlasí, hoci rozumie potrebe ekonomickej udržateľnosti firmy. „Žiadame dôslednú komunikáciu Slovenskej pošty smerom k samosprávam a väčšiu mieru empatie pri krokoch, ktoré sa priamo dotýkajú života ľudí v území,“ konštatoval predseda ZMOS Jozef Božik.
Pošta tak reagovala na opakovanú kritiku samospráv k optimalizácii poštových služieb a zatváraniu niektorých kamenných pobočiek. Spoločnosť v tejto súvislosti zdôraznila, že pošta nie je budova, ale sieť služieb a tú naďalej rozvíja.
Slovenská pošta trvá na tom, že dlhodobo a transparentne informuje o svojej ekonomickej situácii, nevyhnutnosti transformácie aj pripravovaných zmenách v pobočkovej sieti. „Napriek tomu v poslednom období pribúdajú petície, otvorené listy, žiadosti o zastavenie transformácie či mimoriadne rokovania, ktoré často vychádzajú z neúplných informácií alebo nesprávnej interpretácie prijímaných opatrení. Verejná diskusia sa tak neraz vedie viac na základe emócii než faktov,“ upozornil tím komunikácie spoločnosti.
Generálny riaditeľ v otvorenom liste samosprávam poukázal na to, že pošta čelí ťažkej ekonomickej realite z dôvodu prudkého zníženia záujmu o klasické poštové služby. Už niekoľko rokov tak kumuluje stratu, ktorá dosahuje tretinu imania firmy.
„Vzhľadom na fakt, že štát nesmie dofinancovať stratu našej spoločnosti, nakoľko by išlo o nedovolenú štátnu pomoc, je povinnosťou vedenia spoločnosti aktivovať plán na záchranu Slovenskej pošty. Bolo by nezodpovedné ignorovať realitu trhu a doplácať na historicky predimenzovanú, neustále nákladnejšiu a čoraz menej využívanú sieť kamenných pobočiek,“ zdôraznil Kupka. Verejnosť je preto podľa neho potrebné nasmerovať k moderným online nástrojom a službám doručovateľov.
Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) rokovalo vo štvrtok (9.7.) s Kupkom o pripravovanej optimalizácii poštových služieb. Združenie so zatváraním pôšt nesúhlasí, hoci rozumie potrebe ekonomickej udržateľnosti firmy. „Žiadame dôslednú komunikáciu Slovenskej pošty smerom k samosprávam a väčšiu mieru empatie pri krokoch, ktoré sa priamo dotýkajú života ľudí v území,“ konštatoval predseda ZMOS Jozef Božik.