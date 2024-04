Samosprávy dostanú v máji celoročný podiel na dani z príjmu firiem

Bratislava 18. apríla (TASR) - Samosprávy dostanú do konca mája celú sumu dane z príjmov právnických osôb určenú na rok 2024. Po odpočítaní doteraz poskytnutých mesačných splátok by tak mali obce získať takmer 158 miliónov eur a vyššie územné celky (VÚC) necelých 68 miliónov eur. Vyplýva to z novely zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok definitívne schválili. O novele rokovali v skrátenom legislatívnom konaní.



Právnou úpravou sa tiež samosprávam umožní do konca tohto roka použiť na krytie výdavkov bežného rozpočtu aj zdroje rezervného fondu. "Cieľom novelizácie zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je zmierniť negatívny dopad na daňové príjmy v rozpočtoch obcí a VÚC ako dôsledok zvýšenia daňového bonusu v zákone o dani z príjmov," vysvetlilo v dôvodovej správe Ministerstvo financií (MF) SR.



Rezort upozornil, že prevod podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb (FO) samosprávam je v máji nižší z dôvodu vratiek, ktoré si uplatňujú daňovníci v zúčtovaní tejto dane, a ktoré im finančná správa poukazuje v apríli. V roku 2024 je pritom tento problém výraznejší, pretože sa budú realizovať aj vratky živnostníkom, ktorí si uplatnia jednorazovo daňový bonus za rok 2023. V roku 2022 bolo totiž schválené zvýšenie daňového bonusu, ktoré malo negatívny vplyv na výšku výnosu dane z príjmu FO. Uvedená situácia môže podľa MF spôsobiť problémy s hotovosťou samospráv a môže narušiť plynulosť ich peňažných tokov.



Novela nadobudne účinnosť dňom vyhlásenia. Dôvodom je podľa predkladateľa potreba neodkladného riešenia likvidity samospráv na úhradu ich bežných výdavkov.