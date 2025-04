Samosprávy dostanú v máji daňový preddavok 150 miliónov eur

Bratislava 10. apríla (TASR) - Samosprávy dostanú v máji preddavok z podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb (DPFO) v celkovej sume 150 miliónov eur. Vyplýva to z novely zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok definitívne schválili. O právnej norme rokovali v skrátenom legislatívnom konaní.



Na základe schválenej novely dostanú z celkovej sumy 100 miliónov eur mestá a obce a 50 miliónov eur vyššie územné celky (VÚC). „Finančné riaditeľstvo SR následne vysporiada tieto preddavky s obcami a VÚC priebežne v ďalších mesiacoch do konca roka 2025,“ priblížilo v predkladacej správe Ministerstvo financií (MF) SR, ktoré takto plní dohodu prijatú na marcových rokovaniach so zástupcami združení samospráv.



Prevod podielu na výnose DPFO samosprávam je aj tento rok v máji nižší z dôvodu vratiek, ktoré si uplatňujú daňovníci v termíne zúčtovania dane a ktoré im finančná správa poukazuje v apríli. Dôvodom je legislatívna zmena z roku 2022, ktorá výrazne zvýšila daňový bonus na dieťa a mala tak negatívny vplyv na výšku výnosu DPFO. „Táto situácia môže spôsobiť problémy s hotovosťou samospráv v mesiaci máj a môže narušiť plynulosť ich peňažných tokov,“ zhodnotilo ministerstvo.



Rezort financií podľa vlastných slov vopred apeloval na samosprávy, aby si na uvedený negatívny vplyv „nasporili“ v období najsilnejších výnosov DPFO v prvom štvrťroku. V spolupráci s finančnou správou takisto ministerstvo vytvorilo nelegislatívne podporné podmienky pre rok 2025, keď nastavilo vyplácanie podielu DPFO na začiatok každého mesiaca a už na začiatku roka zverejnilo rozpis prognózy prevodu dane do rozpočtov obcí a VÚC podľa jednotlivých mesiacov.



Poslanci nakoniec nehlasovali o viacerých opozičných pozmeňujúcich návrhoch, ktorými sa snažili zrušiť novozavedenú daň z finančných transakcií. Nesúviseli totiž priamo s predloženým zákonom. Návrh s týmto znením predložil Michal Truban (PS) aj Július Jakab (hnutie Slovensko, Za ľudí, KÚ). Transakčná daň, ktorú začali podnikatelia platiť od apríla a ktorá je podľa nich škodlivá, sa mala zrušiť už od mája. Dovtedy zaplatená daň by sa buď započítala voči najbližšej daňovej povinnosti daňovníka, alebo by ju štát na jeho žiadosť vrátil.



Novela bude účinná od 1. mája tohto roka.