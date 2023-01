Samosprávy majú žiadať o kompenzácie od februára

Bratislava 26. januára (TASR) - Pomoc samosprávam s cenami energií pôjde cez schému, ktorá fungovala už vlani v decembri a už vtedy sa o ňu uchádzalo viacero subjektov z verejnej správy. O prvé kompenzácie za január bude možné požiadať v priebehu februára, informoval dočasne poverený minister hospodárstva Karel Hirman na stretnutiach so zástupcami miest a obcí v uplynulých dňoch. Samosprávy aj po týchto rokovaniach naďalej poukazujú na viaceré problémy, ktoré im spôsobujú vysoké ceny energií.



"V tomto prípade bude ministerstvo hospodárstva tzv. peňazovodom, ktorý bude vďaka už našej osvedčenej rýchlo realizovateľnej schéme a nášmu systému na ministerstve doručovať pomoc aj jednotlivým subjektom samospráv v rámci verejnej správy. Za týmto účelom budú ministerstvu poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu," uviedol Hirman na stredajšom (25.1.) stretnutí s prezidentom Únie miest Slovenska (ÚMS) Richardom Rybníčkom a predsedom Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Branislavom Trégerom.



Pre obce, mestá a subjekty v ich pôsobnosti budú podmienky pomoci rovnaké ako v minulom roku. Žiadateľom bude kompenzovaných 80 % z oprávnených nákladov pri kúpe komodity nad úroveň cenového stropu, ktorý je v prípade elektriny 199 eur za megawatthodinu (MWh) a pri plyne 99 eur/MWh.



"Vo februári 2023 tak bude možné požiadať o prvé spätné kompenzácie za január, pričom za prvý kvartál budú môcť žiadatelia požiadať o kompenzácie až do konca júna 2023. Rezort taktiež v porovnaní s mechanizmom realizovaným v decembri minulého roka v tomto roku zdvojnásobuje limit na hospodársku jednotku, a to zo 100.000 eur na 200.000 eur na jeden mesiac," vyčíslil Hirman.



"V aktuálnej situácii nie je spokojný asi nikto, ale je to zrejme, aktuálne, maximum možného," zhodnotila pre TASR hovorkyňa ÚMS Daniela Piršelová. Minister hospodárstva podľa nej na stretnutí podrobne informoval o pripravovanom riešení pre samosprávy, aj o jeho technických podrobnostiach. Proces refundácie pre samosprávy má byť oddelený od podnikateľských subjektov. "Toto riešenie nadväzuje na dohody, ktoré boli uzavreté s vládou SR v predchádzajúcom roku. O všetkých ďalších možnostiach musí rozhodnúť vláda," doplnila.



V súvislosti s cenami energií upozornila, že pre niektoré mestá, prípadne organizácie samosprávy, sú problematické aj náklady na zabezpečenie tepla. "V tejto oblasti, podľa našich informácii, riešenie formou kompenzácii zatiaľ nie je," dodala Piršelová.



Ústredný riaditeľ kancelárie ZMOS Michal Kaliňák zdôraznil, že na mnohých zverejnených zálohových faktúrach, ktoré prichádzajú mestám, obciam, ale aj ich školám vidia obrovský ekonomický problém, ktorý je potrebné pomerne rýchlo riešiť. "Práve preto požadujeme informáciu o tom, ako dlho a akým spôsobom bude poskytovaná finančná pomoc celému segmentu samospráv," uviedol pre TASR po rokovaní s ministrom hospodárstva.



Dôležité podľa neho je, aby súčasťou pomoci boli aj samosprávy bez plynofikácie, ktorých je takmer 500 a tiež každá samospráva a jej organizácie, ktoré namiesto plynu používajú napríklad drevoštiepku. Aj v tejto oblasti totiž vnímajú finančný problém v súvislosti s nárastom ich cien.



"Okrem toho je otázne, akým spôsobom bude táto kompenzácia poskytnutá, pretože refundácia, teda preplatenie časti z faktúry je pre samosprávy bez peňazí nereálne. Zároveň požadujeme finančnú pomoc za jeseň a zimu minulého roka, nakoľko už tam mali samosprávy obrovské výdavky," dodal Kaliňák.