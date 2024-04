Samosprávy môžu požiadať o eurofondy na kybernetickú bezpečnosť

Bratislava 22. apríla (TASR) - Do konca apríla môžu obce a mestá požiadať o eurofondy na zaistenie kybernetickej a informačnej bezpečnosti. Povinnosť zaviesť viaceré bezpečnostné opatrenia súvisia so smernicou európskeho kybernetického štandardu NIS Z, ktorú musí Slovensko zapracovať do svojej legislatívy do 17. októbra 2024. V pondelok na to upozornila poradenská spoločnosť Novo Funding.



"Zatiaľ čo menšie firmy sú od povinností v oblasti kybernetickej bezpečnosti oslobodené, pre subjekty verejnej správy sú požiadavky kladené smernicou povinné," priblížila Vladimíra Pazderová, konateľka spoločnosti.



Smernica rozširuje účinnosť kybernetickej bezpečnosti pre organizácie v súkromnom aj verejnom sektore. Zaviesť by sa mali bezpečnostné opatrenia ako aktívna kybernetická ochrana s dôrazom na prevenciu, opatrenia na riadenie kybernetických rizík, technológie na ochranu dát či zvýšenie odolnosti informačných systémov proti napadnutiu alebo výpadku.



V rámci kybernetickej a informačnej bezpečnosti by mohla získať verejná správa finančný príspevok vo výške 200.000 až 450.000 eur z výzvy Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti na regionálnej úrovni - verejná správa v rámci Programu Slovensko.



Hekerským útokom sa musia brániť aj obce a mestá, ktoré by mohli prísť o dôležité a citlivé údaje. Samosprávy môžu v rámci výzvy financovať aj softvérové a hardvérové vybavenie alebo mzdové výdavky, doplnila Pazderová. Podľa nej to mestám a obciam pomôže znížiť spotrebu vlastných zdrojov investovaných do kybernetickej a informačnej bezpečnosti.