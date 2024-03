Samosprávy môžu žiadať financie na kyberbezpečnosť do konca apríla

Bratislava 18. marca (TASR) - Mestá a obce majú necelé dva mesiace na to, aby požiadali o eurofondy na zaistenie kybernetickej a informačnej bezpečnosti. Čoskoro totiž začne platiť nová smernica EÚ, ktorá prináša požiadavky v tejto oblasti pre množstvo organizácií v súkromnom aj vo verejnom sektore. Upozornila na to v pondelok spoločnosť Novo Funding.



"Smernica prináša rozšírenie pôsobnosti kybernetickej bezpečnosti, ktoré bude mať vplyv na množstvo subjektov. Budú musieť zaviesť viaceré bezpečnostné opatrenia, napríklad aktívnu kybernetickú ochranu s dôrazom na prevenciu, opatrenia na riadenie kybernetických rizík či technológie na ochranu dát, a zvýšiť odolnosť informačných systémov proti napadnutiu, prípadne výpadku," uviedla spoločnosť.



Dodala, že verejná správa si v súčasnosti môže zabezpečiť financovanie prostredníctvom výzvy Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti na regionálnej úrovni - verejná správa v rámci Programu Slovensko. Môže tak získať príspevok vo výške 200.000 až 450.000 eur.



"Zameranie a obsah výzvy môžu mestám pomôcť výrazne znížiť potrebu vlastných zdrojov investovaných do oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti a zabezpečiť požiadavky kladené na túto oblasť vyplývajúce z novej smernice," dodala konateľka spoločnosti Vladimíra Pazderová.



Ako uviedla spoločnosť, zvýšenie ochrany je pre mestá a obce veľmi dôležité, keďže kybernetické útoky postihujú často aj samosprávu. Hackeri môžu pri útoku ukradnúť rôzne údaje a dôležité či citlivé dáta, spôsobiť finančné straty alebo ohroziť práva ľudí. Zároveň s tým môže súvisieť aj celkové poškodenie dobrého mena danej inštitúcie. Upozornila však na to, že samosprávy zvyknú takéto nebezpečenstvo podceňovať.



EÚ schválila na konci roka 2022 smernicu európskeho kybernetického štandardu NIS 2. Účinnosť nadobudla vlani 16. januára a Slovensko má povinnosť transponovať ju do svojej legislatívy do 17. októbra tohto roka.