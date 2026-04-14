Samosprávy nebudú môcť stavať niektoré stavby aj na štátnych pozemkoch
Autor TASR
Bratislava 14. apríla (TASR) - Samosprávy nebudú mať možnosť postaviť rôzne verejnoprospešné stavby aj na nehnuteľnom majetku štátu. Návrh novely zákona o správe majetku štátu, ktorý do Národnej rady (NR) SR predložili opoziční poslanci za KDH František Majerský a Igor Janckulík, parlament v utorok neposunul do druhého čítania.
Súčasné skúsenosti podľa nich ukazujú, že často nie je možné postaviť chodník alebo cyklocestu, hoci už roky sa nachádza v schválenej územnoplánovacej dokumentácii obce iba z dôvodu, že prechádza aj cez pôdu vlastnenú Slovenskou republikou. „Na tejto pôde je taxatívne vymedzené v zákone, čo sa môže stavať. Neboli tam dosiaľ zahrnuté aj iné stavby s verejnoprospešnou funkciou,“ upozornili predkladatelia.
„Navrhuje sa rozšírenie možnosti výstavby na pozemkoch štátu aj o rôzne stavby s verejnoprospešným účelom, ktoré majú obce a mestá už dnes uvedené a naplánované v územnoplánovacej dokumentácii, akými sú napríklad chodníky, cyklocesty a podobne. Doterajší zákaz brzdil rozvoj občianskej a verejnej infraštruktúry,“ dodali opoziční poslanci.
