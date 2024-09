Samosprávy nesúhlasia s valorizáciou platov vo verejnom sektore

Bratislava 18. septembra (TASR) - Predstavitelia samospráv vyjadrili nesúhlas s plánovanou valorizáciou platov zamestnancov v štátnej a verejnej službe. Vyplýva to zo stanoviska zverejneného v stredu na sociálnej sieti zástupcami Združenia Samosprávnych krajov Slovenska (SK8).



"Samosprávy považujú dohodnuté podmienky za finančné neudržateľné a varujú pred ich negatívnym dopadom na rozpočet obcí, miest a krajov v nasledujúcich rokoch. K tohtoročným výpadkom príjmov samosprávnych krajov vo výške 36 miliónov eur z daní z príjmov fyzických osôb budú rozpočty krajov v rokoch 2025-2026 zaťažené z dôvodu valorizácie platov o ďalších viac ako 50 miliónov eur," uviedlo združenie.



Súčasný návrh tak podľa jeho predstaviteľov výrazne zaťaží financie miestnej a regionálnej samosprávy a mohol by ohroziť realizáciu kľúčových investičných projektov.



Zástupcovia štátu a Konfederácia odborových zväzov sa na valorizácii platov v štátnej a verejnej sfére dohodli vo štvrtom kole kolektívneho vyjednávania. K valorizácii o päť percent by malo dôjsť od 1. januára 2026, pričom v budúcom roku by mali zamestnanci v štátnej a verejnej službe dostať odmenu v hodnote 800 eur.