Samosprávy Použia chcú opäť zavedenie vlakov z Bánoviec nad Ondavou

Veľké Kapušany 3. apríla (TASR) - Združenie miest a obcí Použia nesúhlasí s odstavením vlakovej dopravy na trati Bánovce nad Ondavou – Veľké Kapušany, ku ktorému došlo od 7. marca. V žiadosti adresovanej ministrovi dopravy žiada združenie o jej znovuzavedenie.



Žiadosť podpísal primátor Veľkých Kapušian Peter Petrikán a 16 starostov obcí regiónu. "Sme si vedomí, že spoje medzi Veľkými Kapušanmi a Bánovcami nad Ondavou neboli vždy rentabilné a museli byť dotované z prostriedkov štátneho rozpočtu, avšak zrušiť tento spoj na základe štatistických ukazovateľov z pandémiou postihnutého obdobia, keď študentom bola znemožnená prezenčná forma štúdia a pracujúcim nariadený homeoffice, považujeme za nesystémové a nesprávne rozhodnutie," uviedli v liste. Skúsenosti občanov Použia podľa nich nenechajú zabudnúť na problémy, ktoré im rozhodnutie o zastavení železničnej dopravy v minulosti spôsobilo, pričom všetky alternatívy zavedené na kompenzáciu tohto výpadku sa ukázali ako neefektívne.



Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) argumentuje, že vlaky na danom úseku boli od obnovenia prevádzky v roku 2019 využívané len minimálne. "Vo vlakoch ZSSK na traťovom úseku Bánovce nad Ondavou – Veľké Kapušany sme v priemere na vlak v roku 2019 prepravili 5,4 cestujúcich a v roku 2020 to bolo 3,8 cestujúcich. Na trati došlo preto z dôvodu dlhodobého nezáujmu cestujúcich k trvalému zrušeniu všetkých ôsmich vlakových spojení. Išlo o redukciu dopravy na pokyn Ministerstva dopravy a výstavby SR," uviedol pre TASR hovorca ZSSK Tomáš Kováč.



Výber tratí, respektíve vlakov určených do redukcie bol podľa neho realizovaný na základe využitia vlakov počas pretrvávajúcej pandémie a s prihliadnutím na zabezpečenie plynulej, kvalitnej a spoľahlivej verejnej dopravy do zamestnania či škôl. "Pri hodnotení jednotlivých tratí a príprave obmedzení v železničnej doprave od 7. marca 2021 sme vychádzali z hodnotenia prepravných ukazovateľov za obdobie roka 2019, vývoja v roku 2020 a očakávaní v roku 2021," konštatoval hovorca.