Samosprávy rokovali s Ódorom, sľúbených kompenzácií sa ešte nedočkali

Bratislava 29. júna (TASR) - Samosprávy nie sú spokojné s vývojom situácie pri kompenzáciách vysokých cien energií. V stredu (28. 6.) rokovali na úrade vlády predstavitelia samospráv s premiérom Ľudovítom Ódorom a ministrom financií Michalom Horváthom, no potvrdenia záväzku bývalej vlády, ktorá samosprávam prisľúbila viac ako 100 miliónov eur, sa nedočkali. Vo štvrtok o tom informovalo Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) na svojej webovej stránke.



ZMOS na rokovaní zastupoval jeho predseda Jozef Božik, podpredsedníčka a predsedníčka komory obcí Božena Kováčová a podpredseda komory miest Martin Chren. "Treba povedať, že informácie, ktoré sme dnes dostali, nie sú v súlade s tým, čo sme očakávali. Najmä pokiaľ ide o opatrenia súvisiace s tým, aby sme získali na 'hlavu občana' kompenzácie vysokých cien energií," uviedol Božik. Premiér podľa neho vysvetľoval príčiny a dôvody súčasného stavu, pričom argumentoval predovšetkým tým, že sa zvýšili výdavky po ostatnom rokovaní Národnej rady SR.



Predseda ZMOS dodal, že samosprávy požadujú od zástupcov politických strán, aby sa k tejto téme zišli poslanci na mimoriadnej schôdzi parlamentu. "Požadujeme, aby sa otvoril rozpočet a to, čo bolo pôvodne sľúbené, teda 108 miliónov eur, bolo v priebehu tohto roka vyplatené na účty miest a obcí," zdôraznil Božik. Postupovať bude ZMOS spolu so združením samosprávnych krajov SK8, s ktorým nedávno podpísal deklaráciu partnerstva územnej samosprávy.