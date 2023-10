Samosprávy s potrebou zmien súhlasia, chcú lepšiu komunikáciu s vládou

Bratislava 3. októbra (TASR) - Predstavitelia samospráv na Slovensku súhlasia s tým, že je potrebné pokračovať v decentralizácii a upraviť iným spôsobom ako doteraz ich kompetencie aj financovanie. Viacerí však kritizujú spôsob, akým vláda pod vedením Ľudovíta Ódora pristúpila k tvorbe Bielej knihy na túto tému, ktorú odprezentoval dočasne poverený premiér v utorok v Bratislave.



"Ak aj vláda úradníkov chce otvárať diskusiu, bolo by lepšie, keby sme tento dokument mali možnosť pripomienkovať intenzívnejšie. Asi prvýkrát sa mi stalo, že dokument, ktorý hovorí o nás, sme si mohli celý pozrieť, jeho finálnu podobu až dnes. Takto sa diskusia nevedie. Súhlasím s tým, že toto je téma na veľkú diskusiu," reagoval predseda združenia samosprávnych krajov SK8 Jozef Viskupič.



Upozornil, že reforma verejnej správy je výrazné politická téma a nemusela by ju riešiť dočasná vláda odborníkov. Technokratické riešenia nastupujú, až keď niekto politicky rozhodne napríklad o tom, koľko bude na Slovensku obcí, krajov, či aké budú mať kompetencie. Združenie SK8 má podľa Viskupiča silný záujem poskytnúť súčinnosť a expertízu pri tvorbe podkladového materiálu pre dokončenie decentralizácie verejnej správy.



"Avšak súčasný prístup k spomínanej reforme druhej úrovne ako SK8 odmietame a považujeme ho za neakceptovateľný. Požadujeme, aby sa v rámci druhej úrovne samosprávy, čiže tej župnej, pracovalo už iba s výlučným zachovaním samosprávnych krajov, aby sme naozaj prevetrali alebo vyčistili kompetencie," tlmočil stanovisko združenia. Ako vylepšenie navrhujú napríklad zavedenie tzv. českého modelu, ktorý by znamenal zrušenie regionálnej štátnej správy.



V predstavenom dokumente víťazí forma nad obsahom, myslí si podpredseda komory miest Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Martin Chren. "To, čo by malo byť kľúčové v návrhu decentralizácie, čiže povedať, ktoré kompetencie sa budú posúvať a kto ich má na akej úrovni vykonávať, toto takmer úplne absentuje, až na nejaké všeobecné vyjadrenia. Naopak, celá debata je venovaná forme, ale tá forma závisí od obsahu," upozornil. ZMOS sa podľa neho vyjadril ešte k pracovnému návrhu Bielej knihy, ale jej finálnu podobu doteraz nedostali.



Naopak, prezident Únie miest Slovenska (ÚMS) Richard Rybníček ocenil kvalitu predstaveného dokumentu. Zo strany vlády mali podľa neho samosprávy priestor dodať k nemu podklady a jeho združenie to aj spravilo. "Ja som s touto prezentáciou spokojný. Je tam zahrnutých veľmi veľa vecí, ktoré ÚMS pripravila s expertmi a má to hlavu aj pätu," vyzdvihol.



Kľúčová vec pri pokračovaní decentralizácie je podľa neho zmena financovania územnej samosprávy. Mestá a obce by mali mať vlastné príjmy, o ktorých by priamo rozhodovali. "Aby to nebolo riešené cez daňový mix, ktorý robí mestá a obce závislejšími na rozhodnutí štátu, ale aby to bolo vyriešené tak, že by územná samospráva mohla generovať vlastné príjmy," dodal Rybníček. Štát by sa mal podľa neho starať o dodatočné finančné vyrovnávanie znevýhodnených regiónov.