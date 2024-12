Samosprávy sú nútené zvyšovať dane a poplatky v budúcom roku

Bratislava 13. decembra (TASR) - Samosprávy budú v budúcom roku nútené zvyšovať dane a poplatky a pokračovať v obmedzovaní služieb pre občanov. Výpadky finančných prostriedkov pocítia obce a mestá aj v roku 2025, ich výška by mala pritom dosiahnuť úroveň 400 miliónov eur. Štátom predstavené konsolidačné opatrenia znamenajú ďalšie negatívne dosahy na rozpočty samospráv, uviedli v piatok predstavitelia Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS).



"My si uvedomujeme, že nie je možné konsolidáciu vykonávať len tým, že sa budú zvyšovať kontinuálne každému poplatky každý rok. To znamená, že drvivá väčšina samospráv kombinuje zvyšovanie príjmov a znižovanie výdavkov," priblížil predseda ZMOS Jozef Božik, podľa ktorého samosprávy znižujú svoje výdavky prepúšťaním zamestnancov, znižovaním dotácií a obmedzovaním poskytovaných služieb svojim občanom.



Štátom schválený rozpočet bude navyše podľa neho predstavovať výpadok ďalších 31 miliónov eur do konca tohto roka. Na druhej strane uviedol, že združenie si uvedomuje dôležitosť konsolidácie verejných financií. Jednotlivé mestá a obce SR by mali pritom konsolidovať už od roku 2019, keď zaznamenali prvé úbytky finančných prostriedkov.



Predstavitelia ZMOS podotkli, že pre zlý stav rozpočtov samospráv by bolo problematické aj ich dofinancovanie prostredníctvom bánk. Zároveň ocenili možnosť čerpania eurofondov, bez ktorých by bol podľa nich celý štát v recesii.