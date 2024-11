Únia miest: Samosprávy sú pri tvorbe rozpočtov na rok 2025 v neistote

Bratislava 20. novembra (TASR) - Samosprávy sú v súčasnosti vo veľkej neistote pri tvorbe a schvaľovaní rozpočtov na budúci rok. Ovplyvňujú ich viaceré rozhodnutia štátu, ktoré nie sú úplne vyjasnené. Rozpočty by mali schváliť do konca roka, musia byť vyrovnané a v prípade zmien ich budú musieť dodatočne upravovať. Upozornila na to v stredu na stretnutí s novinármi viceprezidentka Únie miest Slovenska (ÚMS) Jana Červenáková.



Pripomenula, že tvorba rozpočtu je komplikovaný proces, ktorý trvá mesiace a samosprávy musia dobre poznať východiskové predpoklady, vrátane toho, aké príjmy môžu očakávať. Veľká časť príjmov prichádza ako podiel na dani z príjmu fyzických osôb, majú aj vlastné príjmy a ďalšie peniaze dostávajú od štátu na prenesený výkon štátnej správy.



"Ale čo je komplikované v dnešnej dobe, pri zostavovaní rozpočtu na budúci rok, sú dve veľké neznáme. Aký bude normatív na prenesený výkon štátnej správy pre materské školy. Zatiaľ jeho výšku nepoznáme. Veľmi komplikovane sa stanovujú aj poplatky za odpad vzhľadom k tomu, že zmena pravidiel pre mechanicko-biologickú úpravu odpadu narobila v mestských rozpočtoch veľké problémy," priblížila Červenáková.



Od 1. januára budúceho roka dochádza k zmene v systéme financovania materských škôl. Samosprávy dostanú menej peňazí z dane z príjmu fyzických osôb, viac si ponechá štát a z toho bude posielať prostriedky účelovo určené pre škôlky, vysvetlila viceprezidentka ÚMS. Problém je podľa nej v tom, že doteraz nepoznajú konkrétnu sumu, tzv. normatív na žiaka, ktorú môžu očakávať. V rozpočtoch tak zatiaľ používajú len odhady. "Mestá musia mať rozpočet vyrovnaný a keď bude toto známe, tak musia posúdiť dopad na rozpočet, či budú mať priestor na dofinancovanie, alebo budú musieť pristúpiť ku korekciám v rozpočte," doplnila Červenáková.



Samosprávam by podľa nej výrazne pomohla zmena, ktorá má umožniť využívanie rezervného fondu aj na bežné výdavky. V súčasnosti je to možné len na investičnú výstavbu a dofinancovanie európskych projektov. Zmenu má priniesť novela zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktorú do Národnej rady (NR) SR predložil koaličný poslanec a viceprezident ÚMS Ján Ferenčák (Hlas-SD). Momentálne je v druhom čítaní.



"Neviem, či dokáže byť schválená tak, aby s ňou mohli mestá počítať už pri schvaľovaní rozpočtu pre rok 2025. Pokiaľ nie a účinnosť zmeny zákona nastane až po 1. januári, pravdepodobne to využijú pri zmenách rozpočtu, ktoré možno určite očakávať v prvom štvrťroku budúceho roku," avizovala Červenáková. Pre niektoré samosprávy je podľa nej vecou prežitia, aby mali možnosť siahnuť na zostatky na rezervnom fonde.