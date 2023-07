Samosprávy trvajú na vyplatení kompenzácie cien energií

Bratislava 21. júla (TASR) - Zástupcovia samospráv žiadajú vyplatenie kompenzácií cien energií vo výške 108 miliónov eur. Aj napriek neotvorenej mimoriadnej schôdzi dúfajú, že premiér Ľudovít Ódor sľub dodrží a v polovici augusta samosprávam peniaze vyplatí. V piatok o tom informoval na tlačovej konferencii po neotvorenej mimoriadnej schôdzi k návrhu skupiny 30 poslancov na prijatie uznesenia Národnej rady (NR) SR o kompenzačných opatreniach súvisiacich s rastom cien energií predseda Združenia samosprávnych krajov SK8 Jozef Viskupič.



"Mimoriadna schôdza nebola otvorená. Verím, že v tejto súvislosti slová premiéra platiť budú a aj bez uznesenia urobí všetko pre pomoc samosprávam a budú zasanované 15. augusta a tieto zdroje sa stanú realitou," povedal Viskupič s tým, že na záväzku vyplatiť samosprávam 108 miliónov eur na kompenzácie cien energií zástupcovia samospráv trvajú.



Zároveň informoval o tom, že ešte pred začatím mimoriadnej schôdze na výbore podporili politici naprieč politickým spektrom uznesenie, ktorým by poslanci požiadali dočasne poverenú vládu SR, aby okamžite pre mestá, obce a vyššie územné celky ako kompenzáciu vysokých cien energií uvoľnila z rezervy štátneho rozpočtu na rok 2023 sumu 108 miliónov eur. Túto kompenzáciu prisľúbila samosprávam ešte bývalá vláda.



"To nie je snaha o to, aby sme mali mediálnu pozornosť. Potrebujeme dosiahnuť to, čo bolo sľúbené," povedal predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik. V stredu (19. 7.) sa po rokovaní so zástupcami samospráv Ódor vyjadril, že ich žiada o trpezlivosť do 15. augusta. Vtedy má mať vláda k dispozícii hotovú polročnú správu o stave verejných financií. Môže tak potom nájsť riešenie, ktoré by samosprávam pomohlo.



Zastupitelia samospráv sa vyjadrili, že do polovice augusta počkajú, no ak im vláda nakoniec peniaze nevyplatí, budú podnikať ďalšie kroky, aby sľúbené financie dostali.



Mimoriadnu schôdzu k návrhu skupiny 30 poslancov na prijatie uznesenia Národnej rady (NR) SR o kompenzačných opatreniach súvisiacich s rastom cien energií odložil predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) na sobotu (22. 7.) o 9.00 h.



Návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze iniciovali poslanci Smeru-SD aj poslanci okolo Tomáša Tarabu (nezaradený). Poslanci chceli návrhom uznesenia požiadať dočasne poverenú vládu SR, aby okamžite pre mestá, obce a vyššie územné celky ako kompenzáciu vysokých cien energií uvoľnila z rezervy štátneho rozpočtu na rok 2023 sumu 108 miliónov eur. Túto kompenzáciu prisľúbila samosprávam ešte bývalá vláda.