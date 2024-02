Samosprávy vítajú navrhovanú novelu o verejnom obstarávaní

Bratislava 8. februára (TASR) - Navrhované zmeny vo verejnom obstarávaní zrýchlia celý proces a môžu tak pomôcť obciam a mestám na Slovensku pri poskytovaní služieb občanom. Predstavitelia samospráv preto oceňujú novelu, ktorú do pripomienkového konania predkladá Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Vo štvrtok ju na spoločnej tlačovej konferencii predstavil šéf rezortu Richard Raši (Hlas-SD).



"Myslím si, že tento návrh môže posunúť dopredu rýchlosť v konaní, pokiaľ ide o verejné obstarávanie, môže výrazným spôsobom pomôcť," zhodnotil predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik. Zároveň novela podľa neho zachováva transparentnosť obstarávania, pričom verejnú kontrolu tohto procesu označil za veľmi dôležitú. "Vysoká miera participácie občianskej verejnosti sprehľadňuje proces. Ale zároveň táto norma vytvára podmienky na to, aby tam nebolo veľa odvolávaní, ktoré potom ten proces realizácie investícií predlžovali," konštatoval.



Za veľmi dôležité považuje aj to, že novela vytvára podmienky, aby si každé mesto a obec vybrala svoju cestu verejného obstarávania. Či už využitím verejnej platformy, ale aj súkromných platforiem. "Pevne verím, že tento zákon, pokiaľ bude schválený, tak bude veľmi dôležitý pre to, aby sa urýchlil rozvoj miest a obcí Slovenskej republiky," doplnil Božik.



Prezident Únie miest Slovenska (ÚMS) Richard Rybníček je presvedčený, že navrhovaná zmena pravidiel dokáže výrazne urýchliť proces verejného obstarávania. "Čo dnes trvá 4 až 5 mesiacov, môže trvať 2 až 3 týždne. To znamená, že významným spôsobom príde k urýchleniu," zhodnotil.



V tejto súvislosti zdôraznil, že nejde o úľavu primátorovi, starostovi alebo poslancom, ale o služby v prospech obyvateľov, ktorí uvidia výsledok práce samospráv rýchlejšie ako doteraz. Rybníček pripomenul, že primátori a starostovia nesú trestnoprávnu zodpovednosť za svoje rozhodnutia.



"Do dnešného dňa v našom striktnom režime štát fungoval tak byrokraticky, že častokrát za zbytočné prieťahy vo verejnom obstarávaní nezodpovedal primátor a starosta, ale úradník na nejakých úradoch. Často sme ale boli my nespravodlivo braní na zodpovednosť za dlhé prieťahy vo verejných obstarávaniach, za ktoré sme nemohli," vysvetlil šéf ÚMS. Navrhovanú novelu preto vítajú a oceňujú aj odvahu zo strany ministerstva a vlády na zmeny, ktorá doteraz chýbala.