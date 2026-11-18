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Samosprávy vyzvali premiéra na obhajobu kohéznej politiky v Bruseli
Samosprávy upozornili, že ďalšie krátenie eurofondov a oslabovanie postavenia regiónov pri ich rozdeľovaní by priamo ohrozilo kľúčové investície do rozvoja krajov, miest a obcí.
Autor TASR
Bratislava 18. novembra (TASR) - Samosprávne kraje Slovenska (SK8), Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Únia miest Slovenska (ÚMS) spoločným listom vyzvali premiéra Roberta Fica (Smer-SD) na aktívnu obhajobu silnej kohéznej politiky v záverečnej fáze rokovaní o novom rozpočte EÚ na roky 2028 - 2034. Samosprávy upozornili, že ďalšie krátenie eurofondov a oslabovanie postavenia regiónov pri ich rozdeľovaní by priamo ohrozilo kľúčové investície do rozvoja krajov, miest a obcí. Informovalo o tom v stredu združenie SK8.
Pre Slovensko sú tieto eurofondy podľa združení kľúčovým motorom investícií do infraštruktúry, školstva, zdravotníctva či verejných služieb. Ich ďalšie znižovanie by priamo spomalilo dobiehanie životnej úrovne vyspelejších krajín Únie.
Samosprávy v liste ocenili konštruktívnu spoluprácu s vládou a ministerstvom investícií pri príprave projektov na nové programové obdobie. Pripomenuli tiež flexibilitu Slovenska, ktoré v rámci preskúmania Programu Slovensko presmerovalo približne desať percent eurofondov na nové európske priority, na čom sa významne podieľali aj mestá, obce a kraje.
Podľa SK8, ZMOS a ÚMS musí teraz krajina v Bruseli vystupovať jednotne a presadiť tri kľúčové požiadavky. Ide o zastavenie ďalšieho krátenia peňazí na kohéznu politiku, udržanie podpory pre všetky regióny EÚ bez ohľadu na ich vyspelosť a zachovanie princípu partnerstva, aby samosprávy naďalej spolurozhodovali o investíciách vo svojom území.
Združenia chcú spojiť sily na udržanie silnej kohéznej politiky, ktorá prináša konkrétne prínosy pre obyvateľov všetkých regiónov. Koordinovaný postup vlády a samospráv považujú za kľúčový predpoklad úspešnej obhajoby slovenských záujmov v Bruseli.
Pre Slovensko sú tieto eurofondy podľa združení kľúčovým motorom investícií do infraštruktúry, školstva, zdravotníctva či verejných služieb. Ich ďalšie znižovanie by priamo spomalilo dobiehanie životnej úrovne vyspelejších krajín Únie.
Samosprávy v liste ocenili konštruktívnu spoluprácu s vládou a ministerstvom investícií pri príprave projektov na nové programové obdobie. Pripomenuli tiež flexibilitu Slovenska, ktoré v rámci preskúmania Programu Slovensko presmerovalo približne desať percent eurofondov na nové európske priority, na čom sa významne podieľali aj mestá, obce a kraje.
Podľa SK8, ZMOS a ÚMS musí teraz krajina v Bruseli vystupovať jednotne a presadiť tri kľúčové požiadavky. Ide o zastavenie ďalšieho krátenia peňazí na kohéznu politiku, udržanie podpory pre všetky regióny EÚ bez ohľadu na ich vyspelosť a zachovanie princípu partnerstva, aby samosprávy naďalej spolurozhodovali o investíciách vo svojom území.
Združenia chcú spojiť sily na udržanie silnej kohéznej politiky, ktorá prináša konkrétne prínosy pre obyvateľov všetkých regiónov. Koordinovaný postup vlády a samospráv považujú za kľúčový predpoklad úspešnej obhajoby slovenských záujmov v Bruseli.