Samosprávy vyzvali vládu, aby im nebrala eurofondy, vedia ich vyčerpať

Bratislava 11. júla (TASR) - Samosprávy sú pripravené čerpať eurofondy, preto apelujú na vládu, aby im ich nebrala. Povedali to podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Beljak, podpredseda Trnavského samosprávneho kraja Rastislav Mráz a podpredseda Žilinského samosprávneho kraja Peter Weber po zasadnutí Výboru Národnej rady (NR) SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, ktorý sa zaoberal témou zmrazenia 200 miliónov eure pre samosprávy.



„Regionálne samosprávy sú pripravené čerpať eurofondy, aktuálne máme v Rade partnerstva schválených 142 projektov, ktoré tvoria už takmer 80 % z našej alokácie, ktorá je pridelená pre Banskobystrický samosprávny kraj,“ uviedol Beljak.



Mráz za Trnavský kraj doplnil, že situácia je v samosprávach v súčasnosti kritická, keďže mnohé majú finančné prostriedky len na to, aby svietili a kúrili. Akákoľvek investícia, ktorá je plánovaná v obci alebo v meste, je takmer vždy naviazaná na prostriedky z európskych fondov. Preto je podľa neho smutné, že viaceré projekty, ktoré má Trnavský kraj už pripravené a investoval do nich finančné prostriedky, sa nakoniec z dôvodu zmrazenia eurofondov nebudú realizovať. „Máme dnes schválené na Rade partnerstva čerpanie na úrovni 67 % z celkovej alokácie, ktorá nám bola pridelená a v priebehu tohto roka sme plánovali vyčerpať celých 100 %,“ priblížil.



Ak vláda nevráti zmrazené peniaze samosprávam, tak sú podľa Webera ohrozené projekty aj v Žilinskom kraji, kde je aktuálne schválených 108 projektových zámerov vo výške 60 miliónov eur. „V prípade, že by nám vláda nevrátila tieto finančné prostriedky do samospráv, tak sú ohrozené projekty, napríklad Stredná odborná škola v Žiline alebo vybudovanie nového sociálneho zariadenia, zdravotného zariadenia v Bytči a centra sociálnych služieb,“ uzavrel.