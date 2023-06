Samosprávy vyzývajú na zachovanie verejného záujmu na D1 Turany-Hubová

Martin 22. júna (TASR) - Na zachovanie verejného záujmu pri stavbe úseku diaľnice D1 Turany-Hubová vyzývajú v otvorenom liste zástupcovia samospráv a podnikateľov. Na tlačovej konferencii vo štvrtok v Martine informovali, že ide o záchranu zásob podzemnej vody, zníženie výdavkov štátneho rozpočtu na výstavbu a prevádzku úseku a zníženie nákladov na projektovú dokumentáciu a prípravné fázy súvisiace s tunelovým variantom.



Podľa predsedu sekcie dopravy Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Jána Mišuru sa signatári otvoreného listu pre členov vlády a viaceré inštitúcie obávajú, že nebudú splnené verejné záujmy. "Exekutíva prezentuje, že diaľnica je verejný záujem. Ale verejný záujem je aj ochrana vôd. Proces prípravy sa teraz prerušil, lebo sa neurobila vodná EIA. Smerovalo to len k tunelovému variantu a neposudzovali sa všetky varianty vodnej EIA. Potom sa mal vybrať najvhodnejší, ktorý bude spĺňať podmienky, že sa zachránia podzemné vody a zároveň sa postaví diaľnica," uviedol.



Vodný zdroj, ktorý zásobuje obce v okolí stavby, považuje za ohrozený aj starosta Krpelian Martin Schestág. "Pretože obec je povinná zabezpečiť obyvateľstvu zásobovanie pitnou vodou, mám obavu, že prídeme o tento zdroj vody. Žiadny iný zdroj v blízkom okolí nie je. Čiže, buď by sme museli hľadať technické riešenia a dopraviť vodu zo vzdialeného vodného zdroja, čo vyvoláva finančné náklady. Alebo by sme to museli riešiť len núdzovým zásobovaním pitnou vodou, z čoho máme obavu," podotkol.



Národná diaľničná spoločnosť (NDS) bude podľa generálneho riaditeľa Vladimíra Jacka rešpektovať názor odborníkov. "Ak odborníci povedia tunelová forma, bude tunelová forma. Ak odborníci povedia nie tunelová forma, bude to nie tunelová forma. Keď dostaneme konečnú správu o vodnej EIA, vtedy spúšťame ďalšie kroky," dodal.