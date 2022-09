Samosprávy vyzývajú vládu rokovať o vplyvoch zvýšenia cien energií

Bratislava 8. septembra (TASR) - Združenie samosprávnych krajov SK8 a Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) vyzývajú vládu na neodkladné rokovania o vplyvoch skokového zvýšenia cien plynu a elektriny na rozpočty samospráv. Požadujú serióznu diskusiu s vládnym kabinetom o tom, ako pripravuje nový štátny rozpočet a rozpočet verejnej správy.



"Bytostne potrebujeme vedieť, aké kompenzácie vláda chystá alebo nechystá pre samosprávy. Nestabilita, a najmä nepredvídateľnosť financovania nám bráni plánovať rozvojové investície a už začala ohrozovať aj bežný chod verejných služieb," vyhlásil šéf SK8 a predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič.



Na sneme ZMOS-u v Senci, ktorý sa konal v týchto dňoch, sa zúčastnili aj zástupcovia vlády na čele s jej predsedom Eduardom Hegerom (OĽANO). Vládny kabinet navrhuje podľa SK8 umožniť spoločný postup pri obstarávaní energií pre samosprávy po vzore Európskej únie pri obstarávaní vakcín proti novému koronavírusu.



"Uvedený návrh nerieši výpadky príjmov a nárast nákladov samospráv spôsobený vládnymi opatreniami v podobe daňového bonusu či 500-eurových odmien a zvýšenia platov zamestnancov. Do konca tohto roka a v budúcom roku prídeme o desiatky miliónov eur. A vysoké ceny energií situáciu len zhoršujú," upozornil podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter. Obáva sa, že vláda podceňuje situáciu.



V krátkodobom horizonte SK8 navrhuje kompenzáciu výpadkov príjmov a zvýšených výdavkov na energie. V dlhodobom horizonte by sa vláda podľa združenia samosprávnych krajov mala zamerať na podporu diverzifikácie zdrojov energií a na investície do obnoviteľných zdrojov energie či zvyšovania energetickej efektívnosti.



Situáciu žiada riešiť aj Únia miest Slovenska (ÚMS), ktorá adresuje vláde šesť návrhov. Žiada v nich napríklad kompenzáciu zvýšených výdavkov za energie na základných školách od začiatku roka či zníženie DPH na energie.



Premiér Heger deklaruje, že považuje samosprávy za partnerov štátnej správy a pravidelne s nimi rokuje. "Ministerstvo financií už viackrát zdôraznilo, že je pripravené samosprávam pomôcť, a predstavilo aj konkrétne plány a návrhy. Samosprávam by tieto kompenzácie mali pomôcť aj pri narastajúcich cenách energií," uviedla pre TASR hovorkyňa premiéra Ľubica Janíková.



Ministerstvo financií pre TASR tento týždeň uviedlo, že vláda predloží komplexný balík opatrení na boj s vysokými cenami energií a ich stabilizáciu pre všetky zložky spoločnosti. Rezort deklaruje, že je v odôvodnených prípadoch pripravený samosprávam pomôcť a že zástupcovia ministerstva primátorom a starostom už niekoľkokrát predstavili konkrétne plány a návrhy, ako by mohla daná pomoc vyzerať.



"Ide o možnosť poskytnutia kompenzačných návratných výpomocí vo vzťahu k rastu cien energií, úpravu využitia rezervného fondu, ale aj spomínanú možnosť odpustenia časti poskytnutých návratných výpomocí z minulosti," spresnilo ministerstvo s tým, že je so zástupcami samospráv kedykoľvek pripravené rokovať.