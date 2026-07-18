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Samosprávy žiadajú MIRRI, aby pozastavilo nabíjaciu infraštruktúru
Opätovne vyzvali na vyhlásenie výzvy na elektrické autobusy a dodržiavanie harmonogramu plánovaných výziev.
Autor TASR,aktualizované
Prievidza 18. júla (TASR) - Samosprávy transformujúcich sa regiónov žiadajú Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, aby pozastavilo prípravu a vyhlásenie výzvy Podpora budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá v transformujúcich sa regiónoch, kým nebudú odborne preukázané potreby územia a výsledky analýzy prerokované s partnermi v regiónoch. Opätovne vyzvali na vyhlásenie výzvy na elektrické autobusy a dodržiavanie harmonogramu plánovaných výziev. MIRRI pre TASR reagovalo, že sa požiadavkami samospráv bude zaoberať, výzva na nabíjaciu infraštruktúru je podľa neho potrebná.
V spoločnom stanovisku zástupcovia miest Prievidza, Partizánske, Bojnice, Brezno, Košice, obce Kocurany (okres Prievidza), Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) a Košického samosprávneho kraja (KSK), o ktorom TASR informoval prednosta Mestského úradu v Prievidzi Alojz Vlčko, poukázali na to, že ministerstvo bez odborného zdôvodnenia a preukázania potreby v území mení plánované použitie Fondu na spravodlivú transformáciu. „Je zarážajúce, že bez akéhokoľvek relevantného odôvodnenia upúšťa od vyhlásenia výzvy, ktorá bola regiónom opakovane prisľúbená na podporu verejnej osobnej dopravy, a namiesto nej pripravuje novú intervenciu bez predloženia akejkoľvek analýzy,“ uviedli samosprávy, ktoré požadujú, aby MIRRI vysvetlilo, prečo výzvu na podporu dopravy nevyhlásilo.
Pripomenuli, že vysvetlenie tejto zásadnej zmeny prístupu MIRRI opakovane požadovali na zasadnutí Komisie pri Monitorovacom výbore pre Fond na spravodlivú transformáciu 9. júna, pričom rovnakú požiadavku formulovali aj zástupcovia Európskej komisie, ktorí upozornili na potrebu transparentného odôvodnenia prijatých rozhodnutí a odporučili pripraviť analytický podklad identifikujúci reálne potreby územia.
„Napriek tomu boli členom komisie v júli predložené na online prerokovanie, zvolané len dva dni vopred, zámer výzvy a hodnotiace kritériá bez toho, aby boli predstavené výsledky takejto analýzy,“ podotkli samosprávy.
V navrhovaných kritériách sa podľa nich neposudzuje prínos projektu k cieľom transformácie, neskúma sa prínos pre verejnú dopravu, prínos pre dekarbonizáciu územia, či reálna potreba územia, ale rozhodovať má matematický vzorec založený na výkone nabíjačiek, korekčných faktoroch a posúdení hodnoty za peniaze. Vecné hodnotiace kritériá k tejto výzve nie sú vôbec navrhnuté.
Za mimoriadne závažné považujú samosprávy aj to, že pripravovaná výzva nie je súčasťou schváleného Harmonogramu plánovaných výziev Programu Slovensko, zatiaľ čo viaceré výzvy, ktoré v harmonograme uvádzané sú, boli regiónom dlhodobo avizované a sú pripravené, dodnes MIRRI nevyhlásilo. „Takýto postup MIRRI zásadne narúša dôveru partnerov v implementáciu Fondu na spravodlivú transformáciu. Mestá, obce, samosprávne kraje aj ďalší partneri pripravujú projekty podľa schválených dokumentov, harmonogramov a verejne prezentovaných zámerov ministerstva. Ak sú tieto pravidlá priebežne menené bez odborného zdôvodnenia, nie je možné zabezpečiť kvalitnú prípravu projektov ani efektívne využitie európskych prostriedkov,“ argumentujú.
MIRRI SR pre TASR reagovalo, že rešpektuje právo samospráv prezentovať svoje požiadavky a bude sa nimi zaoberať, dôvody nevyhlásenia novej výzvy na podporu verejnej osobnej dopravy však zástupcom samospráv už viackrát vysvetlilo. „Zároveň však platí, že rezort priebežne vyhodnocuje implementáciu Fondu na spravodlivú transformáciu a pri rozhodovaní musí zohľadňovať potreby a záujmy všetkých skupín potenciálnych prijímateľov oprávnených na čerpanie prostriedkov z fondu,“ priblížilo.
Rezort preto musí podľa svojich slov zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie so všetkými oprávnenými prijímateľmi a zároveň prijímať rozhodnutia tak, aby boli dostupné prostriedky využité čo najefektívnejšie a aby sa minimalizovalo riziko ich nevyčerpania.
„Príprava výzvy na podporu nabíjacej infraštruktúry sa uskutočňuje rovnakým spôsobom ako pri ostatných výzvach a vychádza z Programu Slovensko. MIRRI pri nastavovaní jednotlivých intervencií zároveň zohľadňuje aktuálne potreby transformujúcich sa regiónov, stav implementácie, pripravenosť projektov, absorpčnú kapacitu a možnosti efektívneho využitia dostupných zdrojov,“ tvrdí rezort.
Podotkol, že rozvoj bezemisnej mobility nie je možné zabezpečiť iba obstaraním vozidiel, nevyhnutnou podmienkou je aj dostupná nabíjacia infraštruktúra, bez ktorej nie je možné dlhodobo rozvíjať verejnú ani individuálnu elektromobilitu.
„Ministerstvo bude aj naďalej vyhlasovať výzvy tak, aby čo najefektívnejšie podporovali transformáciu regiónov a zároveň zabezpečili maximálne využitie finančných prostriedkov z Fondu na spravodlivú transformáciu,“ vyhlásil rezort s tým, že o jednotlivých výzvach rozhoduje na základe odborných podkladov, priebežného monitorovania implementácie, aktuálneho stavu čerpania a možností svojich administratívnych kapacít a internej prioritizácie.
V spoločnom stanovisku zástupcovia miest Prievidza, Partizánske, Bojnice, Brezno, Košice, obce Kocurany (okres Prievidza), Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) a Košického samosprávneho kraja (KSK), o ktorom TASR informoval prednosta Mestského úradu v Prievidzi Alojz Vlčko, poukázali na to, že ministerstvo bez odborného zdôvodnenia a preukázania potreby v území mení plánované použitie Fondu na spravodlivú transformáciu. „Je zarážajúce, že bez akéhokoľvek relevantného odôvodnenia upúšťa od vyhlásenia výzvy, ktorá bola regiónom opakovane prisľúbená na podporu verejnej osobnej dopravy, a namiesto nej pripravuje novú intervenciu bez predloženia akejkoľvek analýzy,“ uviedli samosprávy, ktoré požadujú, aby MIRRI vysvetlilo, prečo výzvu na podporu dopravy nevyhlásilo.
Pripomenuli, že vysvetlenie tejto zásadnej zmeny prístupu MIRRI opakovane požadovali na zasadnutí Komisie pri Monitorovacom výbore pre Fond na spravodlivú transformáciu 9. júna, pričom rovnakú požiadavku formulovali aj zástupcovia Európskej komisie, ktorí upozornili na potrebu transparentného odôvodnenia prijatých rozhodnutí a odporučili pripraviť analytický podklad identifikujúci reálne potreby územia.
„Napriek tomu boli členom komisie v júli predložené na online prerokovanie, zvolané len dva dni vopred, zámer výzvy a hodnotiace kritériá bez toho, aby boli predstavené výsledky takejto analýzy,“ podotkli samosprávy.
V navrhovaných kritériách sa podľa nich neposudzuje prínos projektu k cieľom transformácie, neskúma sa prínos pre verejnú dopravu, prínos pre dekarbonizáciu územia, či reálna potreba územia, ale rozhodovať má matematický vzorec založený na výkone nabíjačiek, korekčných faktoroch a posúdení hodnoty za peniaze. Vecné hodnotiace kritériá k tejto výzve nie sú vôbec navrhnuté.
Za mimoriadne závažné považujú samosprávy aj to, že pripravovaná výzva nie je súčasťou schváleného Harmonogramu plánovaných výziev Programu Slovensko, zatiaľ čo viaceré výzvy, ktoré v harmonograme uvádzané sú, boli regiónom dlhodobo avizované a sú pripravené, dodnes MIRRI nevyhlásilo. „Takýto postup MIRRI zásadne narúša dôveru partnerov v implementáciu Fondu na spravodlivú transformáciu. Mestá, obce, samosprávne kraje aj ďalší partneri pripravujú projekty podľa schválených dokumentov, harmonogramov a verejne prezentovaných zámerov ministerstva. Ak sú tieto pravidlá priebežne menené bez odborného zdôvodnenia, nie je možné zabezpečiť kvalitnú prípravu projektov ani efektívne využitie európskych prostriedkov,“ argumentujú.
MIRRI SR pre TASR reagovalo, že rešpektuje právo samospráv prezentovať svoje požiadavky a bude sa nimi zaoberať, dôvody nevyhlásenia novej výzvy na podporu verejnej osobnej dopravy však zástupcom samospráv už viackrát vysvetlilo. „Zároveň však platí, že rezort priebežne vyhodnocuje implementáciu Fondu na spravodlivú transformáciu a pri rozhodovaní musí zohľadňovať potreby a záujmy všetkých skupín potenciálnych prijímateľov oprávnených na čerpanie prostriedkov z fondu,“ priblížilo.
Rezort preto musí podľa svojich slov zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie so všetkými oprávnenými prijímateľmi a zároveň prijímať rozhodnutia tak, aby boli dostupné prostriedky využité čo najefektívnejšie a aby sa minimalizovalo riziko ich nevyčerpania.
„Príprava výzvy na podporu nabíjacej infraštruktúry sa uskutočňuje rovnakým spôsobom ako pri ostatných výzvach a vychádza z Programu Slovensko. MIRRI pri nastavovaní jednotlivých intervencií zároveň zohľadňuje aktuálne potreby transformujúcich sa regiónov, stav implementácie, pripravenosť projektov, absorpčnú kapacitu a možnosti efektívneho využitia dostupných zdrojov,“ tvrdí rezort.
Podotkol, že rozvoj bezemisnej mobility nie je možné zabezpečiť iba obstaraním vozidiel, nevyhnutnou podmienkou je aj dostupná nabíjacia infraštruktúra, bez ktorej nie je možné dlhodobo rozvíjať verejnú ani individuálnu elektromobilitu.
„Ministerstvo bude aj naďalej vyhlasovať výzvy tak, aby čo najefektívnejšie podporovali transformáciu regiónov a zároveň zabezpečili maximálne využitie finančných prostriedkov z Fondu na spravodlivú transformáciu,“ vyhlásil rezort s tým, že o jednotlivých výzvach rozhoduje na základe odborných podkladov, priebežného monitorovania implementácie, aktuálneho stavu čerpania a možností svojich administratívnych kapacít a internej prioritizácie.