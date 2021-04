Lákavá ponuka z Česka

Bratislava 13. apríla (SLLA/OTS) - Vzdušné sily Ozbrojených síl SR vymenia dosluhujúce lietadlá Mig-29 za F-16, no stojíme pred otázkou, za čo nahradíme staré cvičné podzvukové lietadlá L-39 Albatros? A tu sa táto potreba stretáva s ponukou od českého výrobcu Aero Vodochody, ktorý nedávno certifikoval nové cvičné lietadlo L-39NG. Pozrime sa na to, aké výhody by to Slovensku prinieslo.Celý svet, nevynímajúc Slovenskú republiku, sa otriasa v základoch kvôli pandémii súvisiacej s Covid-19. Treba si však uvedomiť, že aj keď je väčšia časť ekonomiky u nás pozastavená, niektoré strategické rozhodnutia by sa nemali odsúvať na vedľajšiu koľaj. Konkrétne sa to týka aj problému riešenia nákupu cvičných podzvukových lietadiel, ktoré aktuálne dosluhujú a ich výmena je v štádiu „za päť minút dvanásť“.Zdroj foto: Vladimír ŠťastnýDo dnešného dňa tvorí naše nadzvukové letectvo typ lietadla Mig-29 z Ruska a podzvukové letectvo patrí zatiaľ typu L-39 Albatros. Túto techniku mala Slovenská republika ako akési dedičstvo po minulom režime. Lenže ako všetci dobre vieme, všetko má svoju životnosť, vrátane lietadiel Mig-29 a L-39 Albatros, ktoré už dosluhujú. „,“ uvádza podkladový materiál od firmy AERO Vodochody AEROSPACE, ktorá L-39 Albatros vyrábala od roku 1968. Na druhej strane pre tento typ lietadla už aj končí zmysel výcviku, pretože avionika je zastaralá a vo svete sa už lieta na oveľa modernejších strojoch.Nákupom týchto nových lietadiel F-16 však stojíme pred viacerými otázkami. Budú sa musieť naši piloti aj naďalej školiť na používanie lietadiel F-16 v Spojených štátoch amerických? Existuje aj iné riešenie, ktoré by Slovensku ušetrilo nemalý balík peňazí?Verejnosti je známe, že sa v USA aktuálne školí šesť našich pilotov na používanie nových lietadiel F-16, ktoré sú už kúpené a na Slovensko dorazia v roku 2023. Uvedený spôsob pilotskej „výučby“ je pre nás ako pre štát zbytočne drahý a nekoncepčný. Existuje však spôsob, ako by sme mohli mať pilotov, spolu s ich rodinami, po väčšinu výcviku na Slovensku a neboli by tak v pozícii, že musia kvôli svojmu povolaniu žiť na istý čas tak ďaleko. V tomto smere nám práve aktuálna pandémia ukázala, aké je výhodné a strategické, byť čo najviac sebestačný, v zmysle zaistenia bezpečnosti vlastnej krajiny, kde patrí aj výcvik taktických pilotov.O to viac, ak sa tu môžeme oprieť o spoluprácu s naším tradičným partnerom, ktorý nám garantuje aj finančnú úsporu či ponúka zaujímavú kooperáciu v oblasti leteckého priemyslu.“ prezradil námobchodní riaditeľ spoločnosti AERO pre SR, ktorý vidí jasné riešenie našej situácie. „“ vymenúva. Vytvorila by sa tiež stabilná ekonomická budúcnosť pre štátny, ale aj súkromný sektor. Nehovoriac o vytvorení nových pracovných miest a príležitostí s tým súvisiacich, ale aj to, že časť lietadiel by sa mohla vyrábať priamo u nás (napr. Letecké opravovne Trenčín, pozn.red.).“ konštatuje, bývalý hlavný inžinier Vojenskej leteckej akadémie a akrobatickej skupiny Biele Albatrosy. Jeho slová potvrdzuje aj bývalý šéf akrobatickej skupiny Biele Albatrosy. „Na potencionálny príchod L-39NG je naša infraštruktúra pripravená a aj letecký personál je na tieto typy lietadiel zaškolený. Prechod na už kúpené F-16 by bol plynulý, pretože vybavenie a ovládanie L-39NG je takmer totožné s F-16. „“ potvrdzuje,“ konštatuje. „,“ dodáva bez akýchkoľvek pochybností.Výhodou spolupráce s AERO by bola okrem spomenutých faktorov aj jazyková príbuznosť, vzdialenosť medzi našimi krajinami, promptný servis a celková logistika s tým spojená. Prináša to viac výhod ako nevýhod. „“ hovorí, ktorý jedným dychom vymenúva aj argumenty z vlastnej praxe. „dodávaV lietadla L-39NG už sedel nejeden špičkový akrobat a do kokpitu nového stroja zasadol aj Jacques Bothelin, šéf svetoznámeho Breitling Jet Teamu. Dodnes predvádza dych berúce šou so siedmimi L-39. „opísal svoje dojmy. A v zásade tým zhrnul kľúčové vlastnosti, ktoré majú dnešné cvičné lietadlá mať: moderné vybavenie v kokpite, ľahká ovládateľnosť, predvídateľnosť a vysoká bezpečnosť.