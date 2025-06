Samozber jahôd v Michalovciach sa začal neskôr, záujem je vyšší

Michalovce 5. júna (TASR) - Samozber jahôd v Michalovciach sa tento rok začal neskôr ako vlani, pestovatelia oň evidujú väčší záujem verejnosti. Pre TASR to uviedla pestovateľka Miriama Baňasová, ktorá samozber prevádzkuje piaty rok v michalovskej mestskej časti Močarany. Samozber pre verejnosť spustili v pondelok (2. 6.), štvrtok bol len druhým dňom, keď sa na poli zbieralo.



„Prišli ľudia nielen z Michaloviec, ale aj zo Sniny, Košíc a širšieho okolia. Bolo to porovnateľné s najsilnejšou nedeľou z minulého roka,“ uviedla Baňasová.



Výmera jahodového poľa určeného na samozber dosahuje 4,7 hektára. Okrem toho pestujú jahody aj vo fóliovníkoch, odkiaľ vybavujú objednávky. Cena za kilogram nazbieraných jahôd sa tento rok zvýšila o 30 centov oproti minulému roku. „Museli sme upraviť cenu pre poškodenia spôsobené nepriaznivým počasím,“ vysvetlila Baňasová.



Tohtoročnú sezónu poznačili náročné poveternostné podmienky. „Zažili sme extrémne chladný a veterný máj. Jahody sme museli päťkrát zakrývať textíliou, lietali sme aj s dronmi, aby sme stlačili teplý vzduch k rastlinám,“ priblížila pestovateľka. Dodala, že takéto klimatické podmienky sa podľa štatistík naposledy vyskytli v 50. rokoch minulého storočia. Úroda bude podľa nej nižšia, najmä pri talianskej odrode, ktorú poškodil mráz začiatkom apríla.



Sezóna by podľa nej mala trvať ešte dva až tri týždne. Záujemcom odporúča sledovať sociálne siete farmy, keďže v prípade vyzbierania jahôd musia samozber niekedy prerušiť skôr.