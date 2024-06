SAMP: Rodinné firmy majú problém s podnikaním pre daňové zaťaženie

Bratislava 4. júna (TASR) - V rozvoji rodinného podnikania bránia malým a stredným firmám zvyšovanie nákladov a veľké daňové zaťaženie. Štát by mal preto firmám zabezpečiť lepšie podnikateľské prostredie, ktoré by pomohlo nielen ekonomike, ale aj udržaniu mladých ľudí na Slovensku. V utorok o tom na tlačovej konferencii informovala Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov (SAMP).



"Je potrebné stabilizovať určitý systém zvyšovania cien energie. Malý podnik obecne, nielen rodiny, by mal mať určitú istotu trvania cenovej hladiny energií, materiálov a služieb, lebo to je to, čo nás trápi," povedal prezident SAMP Vladimír Sirotka. Dodal, že malých podnikateľov a rodinné firmy trápia aj dane z nehnuteľnosti a miestne poplatky.



Zo štatistiky SAMP vyplýva, že na Slovensku je okolo 618.000 malých podnikateľov, z toho tvoria rodinné podniky 60 až 65 %. Tieto firmy nemajú podľa asociácie na Slovensku vhodné podmienky na podnikanie. Týka sa to napríklad nestálych cien energií alebo veľkého daňového zaťaženia. Zvyšovanie nákladov pre malé a stredné podniky núti mnohé podniky zamestnávať cudzincov a vlastnú rodinu do podnikania nezapájať. Sirotka dodal, že to negatívne ovplyvňuje najmä mladých ľudí, ktorí sa rozhodnú odísť študovať do zahraničia, no po návrate sa nechcú zapojiť do rodinného podnikania.



"Predpokladáme, že ani tí mladí ľudia nebudú tak nútení odchádzať von a nevrátia sa potom späť. Nech vyštudujú vonku na dobrej škole, ale tým, že rodina má dobré zázemie v podnikaní, má stabilné podmienky, tak prečo by sa nevrátili a nezapojili sa do podnikania," doplnil.



Sirotka priblížil, že jednou z prekážok pri rozvoji investičných zámerov nielen malých podnikov je systém pomalého odstraňovania čiernych stavieb. Slovensko má dlhodobý problém s odstraňovaním takýchto stavieb. Podľa prezidenta SAMP by sa mal celý proces zjednodušiť, aby to pomohlo rozvoju malých podnikov.



Mnohým podnikom by pomohli aj investície do zelenej energie. Najčastejšie majú firmy podľa Sirotku záujem o solárne panely, teplú úžitkovú vodu či fotovoltiku, ktorá vytvára energiu. Podnikom by pomohla aj podpora štátu, ktorý by vo väčšej miere ponúkal dotácie v tejto oblasti.