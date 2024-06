SAMP:Rodinným podnikom by pomohlo odstránenie transferového oceňovania

Bratislava 9. júna (TASR) - Odstránenie transferového oceňovania by mohlo pomôcť pri rozvoji rodinného podnikania na Slovensku. Vypustením tejto povinnosti pre rodinné podniky by sa vytvorili lepšie podmienky na ich zachovanie. Zároveň by to podľa prezidenta Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov (SAMP) Vladimíra Sirotku pomohlo udržať viac mladých ľudí v krajine. Informovala o tom v tomto týždni SAMP.



Asociácia chce podporiť najmä rast rodinného podnikania vytvorením priaznivých podmienok pre malé a stredné firmy. Ministerstvu hospodárstva SR už predložila projekt na zmiernenie prekážok pri rodinnom podnikaní. Jednou z nich je podľa SAMP aj transferové oceňovanie medzi rodičmi a deťmi pri podnikaní, ktoré užívajú nehnuteľnosti, respektíve majetok svojich rodičov.



Rodinnému podnikaniu by podľa Sirotku pomohlo, keby nebol zdanený prevod majetku medzi rodičmi a deťmi pri nástupníctve v rodinnej firme. Majetok totiž zostáva, mení sa len šéf rodinnej firmy.



Ďalšou prekážkou v rozvoji podnikateľského prostredia je zvýšenie cien energií, materiálov a poplatkov, ako napríklad za likvidáciu a odvoz odpadu. SAMP spresnila, že takéto finančné zaťaženie môže mať nepriaznivý vplyv na malé podniky a rodinné firmy do 20 až 50 zamestnancov.



SAMP ako ďalší bod navrhuje, aby mohli malé a stredné firmy náklady na vzdelávanie následníka rodinného podniku ustanoviť ako výdavky znižujúce základ z príjmu dane rodinného podniku.



Asociácia priblížila, že rodinné podniky sú veľkým zdrojom inovačných nápadov a riešení. Tieto iniciatívy však podľa nej nemajú dostatočnú podporu. Z tohto dôvodu by chcela vytvoriť podporný fond rodinného podnikania, a tým aspoň sčasti vyvážiť nepomer medzi podporou zahraničných investorov a domácich podnikateľov.