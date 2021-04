Samsung a LG Electronics odhadujú rast kvartálneho zisku o 40 %

Soul 7. apríla (TASR) - Juhokórejské spoločnosti Samsung Electronics a LG Electronics oznámili predbežné výsledky, ktoré poukazujú na výrazný rast prevádzkového zisku. Podpísala sa pod to pandémia nového koronavírusu, ktorá zvýšila dopyt po produktoch firiem.



Samsung Electronics vo svojej prognóze zisku v stredu zverejnil, že prevádzkový zisk za 1. kvartál dosiahol 9,3 bilióna wonov (7,03 miliardy eur). V porovnaní s prvými tromi mesiacmi minulého roka to znamená rast o 44,2 %. Výsledky firmy potiahol najmä vysoký dopyt po smartfónoch, televízoroch, ale aj ďalších výrobkoch ako napríklad práčky po tom, ako v dôsledku protipandemických opatrení začal veľký počet ľudí pracovať z domu.



Výsledky mohli byť ešte lepšie, predpokladá sa však pokles zisku v divízii čipov, a to približne o 20 %. Tie ovplyvnilo nezvyčajne nepriaznivé počasie v USA vo februári, v dôsledku ktorého musela spoločnosť zhruba na mesiac odstaviť závod.



Prevádzkový zisk mobilnej divízie Samsung Electronics dosiahol podľa odhadov analytikov 4,15 bilióna wonov. Ak sa odhad potvrdí, bude to znamenať zvýšenie zisku oproti 1. štvrťroku 2020 o viac než 1 bilión wonov. Prispieť k tomu mala najmä nová séria Galaxy S21, ktorá za šesť týždňov od uvedenia na trh v polovici januára vysoko prekonala predaj predchádzajúcej verzie Galaxy S20.



Čo sa týka tržieb, podľa predbežných údajov Samsungu dosiahli za prvé tri mesiace tohto roka približne 65 biliónov wonov. V medziročnom porovnaní to predstavuje rast o 17 %. Podrobné údaje o vývoji za 1. kvartál by mala firma zverejniť koncom mesiaca.



Aj druhý najväčší juhokórejský výrobca elektroniky LG Electronics vykázal podľa predbežných výsledkov za 1. štvrťrok vysoký rast prevádzkového zisku. Firma odhaduje zisk na 1,5 bilióna wonov. Ak sa odhad potvrdí, bude to znamenať rast o 39,2 % a zároveň najvyšší prevádzkový zisk v histórii firmy.



(1 EUR = 1323,16 KRW)