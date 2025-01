Samsung a LG zvažujú presun časti výroby z Mexika do USA

Soul 21. januára (TASR) - Juhokórejské spoločnosti Samsung Electronics a LG Electronics zvažujú presun výroby niektorých domácich spotrebičov zo svojich mexických závodov do závodov v USA. Uviedli to v utorok juhokórejské hospodárske noviny Korea Economic Daily. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Dôvodom je vyhlásenie nového amerického prezidenta Donalda Trumpa, že zvažuje uvalenie ciel vo výške 25 % na dovoz z Kanady a Mexika od 1. februára.



Spoločnosť Samsung Electronics skúma presun výroby sušičiek zo svojho závodu v Mexiku do závodu v Južnej Karolíne, informovali noviny s odvolaním sa na nemenované zdroje z odvetvia.



LG Electronics zase zvažuje presun výroby chladničiek z Mexika do svojej továrne v Tennessee, ktorá vyrába práčky a sušičky, napísali noviny.



Samsung uviedol, že bude situáciu monitorovať a flexibilne reagovať, keďže má výrobné základne v mnohých regiónoch sveta. Spoločnosť LG Electronics v tejto súvislosti dodala, že plánuje reagovať na zmeny na trhu úpravou výrobného systému a výrobných miest.