Samsung by mohol začať s výstavbou továrne v USA v 3. kvartáli

Soul/Washington 18. mája (TASR) - Juhokórejský koncern Samsung Electronics by mohol začať s výstavbou plánovanej americkej továrne na čipy v hodnote 17 miliárd dolárov (14 miliárd eur) v 3. štvrťroku 2021 a uviesť ju do prevádzky v roku 2024. Uviedli to juhokórejské noviny Electronic Times s odvolaním sa na nemenované zdroje z tohto odvetvia priemyslu.



Spoločnosť Samsung plánuje v závode, ktorý sa má nachádzať v texaskom Austine, vyrábať čipy s využitím pokrokového procesu 5-nanometrovej ultrafialovej litografie.



Samsung sa k správe zatiaľ nevyjadril.



Dokumenty, ktoré Samsung už predložil úradom v Texase, pritom signalizujú, že koncern považuje Austin za jedno z miest, kde by mohla stáť jeho nová továreň na čipy v USA. V závode by malo vzniknúť 1800 pracovných miest.



Americký prezident Joe Biden navrhol finančnú podporu pre výrobu čipov vo výške 50 miliárd USD, čo podnietilo aj spoločnosti ako Intel a najväčší svetový zmluvný výrobca čipov Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), aby zvážili nové významné investície.