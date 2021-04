Samsung C&T plánuje v Texase solárnu elektráreň za 673 miliónov USD

Austin 25. apríla (TASR) - Spoločnosť Samsung C&T Corp zvažuje výstavbu solárnych elektrární v hodnote 673 miliónov USD (557,77 milióna eur) v americkom štáte Texas, ktoré by mali predávať elektrickú energiu od decembra 2023.



Podľa informácií agentúry Reuters by sa továrne mali nachádzať v okrese Milam, ktorý je vzdialený asi dve hodiny jazdy od Austinu, kde sesterská spoločnosť Samsung Electronics vlastní továreň na výrobu procesorov a zvažuje výstavbu ďalšej fabriky v hodnote 17 miliárd USD.



Výstavba solárnej elektrárne sa má začať v júni 2022 a bude mať celkovú kapacitu približne 700 megawattov (MW). Ako pre Reuters povedal nemenovaný predstaviteľ Samsung C&T, žiadosť o výstavbu je v schvaľovacom procese texaských úradov. Podľa neho v súčasnosti nerokujú so Samsung Electronics o projekte, na ktorý chce Samsung C&T získať investorov.



Príťažlivosť slnečnej a veternej energie rýchlo rastie, keďže štáty v celom svete sa v úsilí spomaliť globálne otepľovanie snažia prejsť od fosílnych palív k obnoviteľným zdrojom. Administratíva prezidenta Joea Bidena chce dosiahnuť, aby celá elektrina v USA do roka 2035 pochádzala z bezuhlíkových zdrojov, napríklad z jadrovej energie alebo z obnoviteľných zdrojov. Juhokórejský prezident Mun Če-in zas minulý týždeň prisľúbil, že krajina už neposkytne nové finančné prostriedky na zahraničné uhoľné projekty a čoskoro vypracuje ambiciózny program zníženia emisií oxidu uhličitého.



Samsung C&T už v októbri ohlásil zastavenie všetkých investícií a projektov súvisiacich s uhlím. Výrobcovia procesorov, ako Samsung Electronics, Intel či Taiwan Semiconductor Manufacturing, prisľúbili väčšie využívanie energie z obnoviteľných zdrojov. Práve výroba čipov totiž vyžaduje veľké množstvá energie, plynov a chemikálií a podľa výskumov Harvardovej univerzity, Arizonskej štátnej univerzity a Facebooku patrí medzi najväčších producentov oxidu uhličitého.



(1 EUR = 1,2066 USD)