< sekcia Ekonomika
Samsung Electronics dosiahol v 4. štvrťroku rekordný zisk
Najväčšia juhokórejská spoločnosť vo štvrtok oznámila, že za október až december 2025 vykázala prevádzkový zisk vo výške 20,1 bilióna wonov (11,75 miliardy eur).
Autor TASR
Soul 29. januára (TASR) - Juhokórejský technologický gigant Samsung Electronics dosiahol v štvrtom štvrťroku minulého roka rekordný zisk. Najväčšia juhokórejská spoločnosť vo štvrtok oznámila, že za október až december 2025 vykázala prevádzkový zisk vo výške 20,1 bilióna wonov (11,75 miliardy eur), čo predstavuje trojnásobný nárast v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka. Zároveň ide o najväčší štvrťročný zisk, aký kedy spoločnosť vytvorila vo svojej histórii. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Výsledky prekonali očakávania trhu. Ekonómovia v prieskume juhokórejskej tlačovej agentúry Jonhap napríklad očakávali v závere minulého roka mierny pokles prevádzkového zisku. Hospodárenie spoločnosti pozitívne ovplyvnil predovšetkým pokračujúci boom umelej inteligencie, ktorý zvýšil dopyt po vysokovýkonných počítačových čipoch a ich ceny. Samsung Electronics patrí medzi popredných svetových výrobcov čipov.
(1 EUR = 1710,88 KRW)
Výsledky prekonali očakávania trhu. Ekonómovia v prieskume juhokórejskej tlačovej agentúry Jonhap napríklad očakávali v závere minulého roka mierny pokles prevádzkového zisku. Hospodárenie spoločnosti pozitívne ovplyvnil predovšetkým pokračujúci boom umelej inteligencie, ktorý zvýšil dopyt po vysokovýkonných počítačových čipoch a ich ceny. Samsung Electronics patrí medzi popredných svetových výrobcov čipov.
(1 EUR = 1710,88 KRW)