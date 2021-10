Samsung Electronics odhaduje nárast prevádzkového zisku o 30 %

Soul 8. októbra (TASR) - Juhokórejský technologický gigant Samsung Electronics v piatok predpovedal nárast prevádzkového zisku v 3. štvrťroku takmer o 30 %. To odráža rastúce ceny polovodičov a veľký dopyt po jeho skladacích smartfónoch.



Najväčší svetový výrobca smartfónov očakáva za tri mesiace do konca septembra prevádzkový zisk približne 15,8 bilióna wonov (11,48 miliardy eur), čo predstavuje medziročný nárast o 27,9 % z vlaňajších 12,57 bilióna KRW.



Samsung Electronics je vlajkovou loďou obrovskej skupiny Samsung. Celkový obrat konglomerátu sa rovná pätine (20 %) hrubého domáceho produktu 12. najväčšej ekonomiky sveta.



Samsung Electronics odhaduje tiež, že tržby za obdobie júl-september stúpli o 9 % na 73 biliónov KRW zo 63,67 bilióna KRW pred rokom, čo bude nový rekord.



Pandémia nového koronavírusu, ktorá poškodila ekonomiky na celom svete, priniesla zároveň rozmach mnohých technologických spoločností.



Práca z domu počas obmedzenia pohybu zvýšila dopyt po výpočtovej technike a zariadeniach, ktoré využívajú čipy od Samsungu, ako aj po domácich spotrebičoch, ako sú televízory či práčky.



Pandémia však priniesla aj problémy s dodávkami komponentov a surovín, ktoré zasiahli firmy na celom svete. Podniky čelia tiež nedostatočnej prepravnej kapacite. Tieto ťažkosti brzdia ekonomickú aktivitu.



V prípade Samsungu oslabenie juhokórejského wonu voči americkému doláru podľa analytikov zvýšilo ziskové marže koncernu, najmä pri smartfónoch.



Tento menový efekt pomohol koncernu vykompenzovať problémy spôsobené "narušením dodávok smartfónov", z dôvodu nedostatku dielov a blokádami na zastavenie koronavírusu vo Vietname a Indii, kde má Samsung výrobné linky.



Vyhliadky koncernu do budúcnosti však podľa analytikov vyzerajú menej ružovo.



"Vzhľadom na to, že sa koronavírus opäť šíri v juhovýchodnej Ázii a na problém s nedostatkom elektriny v Číne, zastavenie ktorejkoľvek z výrobných liniek môže narušiť celý výrobný proces," povedal Park Sung-soon, analytik spoločnosti Cape Investment & Securities.



Samsung zverejní celkové výsledky za 3. štvrťrok koncom októbra.



(1 EUR = 1375,87 KRW)