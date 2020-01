Samsung Electronics zaznamenal vo 4. kvartáli pokles zisku o 38 %

Soul 30. januára (TASR) - Najväčší výrobca smartfónov na svete, juhokórejský koncern Samsung Electronics, vo štvrtok oznámil, že vo 4. kvartáli zaznamenal pokles zisku o 38 %. Pripísal to slabnúcemu dopytu po kľúčových produktoch a klesajúcim cenám čipov.



Konkrétne sa čistý zisk spoločnosti za tri mesiace do konca decembra znížil na 5,23 bilióna wonov (4,03 miliardy eur), z 8,33 bilióna KRW v predchádzajúcom roku 2018.



Prevádzkový zisk klesol o 34 % na 7,16 bilióna KRW z predvlaňajších 10,80 bilióna KRW. A tržby sa zvýšili o 1 % na 59,88 bilióna KRW z 59,27 bilióna KRW.



Tieto výsledky odrážajú pokračujúci pokles cien pamäťových čipov a slabosť v divízii displejov.



Ceny čipov začali koncom roku 2018, po dvoch rokoch rastu, klesať, keďže dopyt zo strany dátových centier sa znížil a zároveň obchodný spor medzi USA a Čínou a zavádzanie ciel a reštrikcií negatívne ovplyvnili predaj čipov a viedli k nárastu ich zásob v skladoch výrobcov.



Pri pohľade do roku 2020 očakáva kórejský koncern zlepšenie celkového výkonu, ale zároveň upozorňuje na pretrvávajúce neistoty v globálnom podnikateľskom prostredí.



Spoločnosť očakáva, že v 1. štvrťroku 2020 bude predaj pamäťových čipov, OLED a spotrebnej elektroniky slabý.



Zisk divízie mobilov by mal byť v medzikvartálnom porovnaní stabilný, keďže nové modely a skladacie modely zlepšia predaj, ale zároveň stúpnu náklady na marketing.



Podmienky na trhu s pamäťovými čipmi sa pravdepodobne postupne zlepšia v súvislosti s rozširovaním nových sietí 5G.