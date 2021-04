Samsung Electronics zvýšil v 1. kvartáli zisk o takmer polovicu

Soul 29. apríla (TASR) - Juhokórejský koncern Samsung Electronics oznámil za 1. štvrťrok takmer 50-percentný rast čistého zisku, k čomu do veľkej miery prispelo prudké zvýšenie predaja mobilných telefónov.



Spoločnosť vo štvrtok informovala, že čistý zisk za prvé tri mesiace roka dosiahol 7,1 bilióna wonov (5,3 miliardy eur). Medziročne to predstavuje rast o 46,3 %.



Samsung zverejnil údaje deň po tom, ako oznámil, že rodina bývalého šéfa celého konglomerátu Samsung Group, ktorý zomrel koncom minulého roka, zaplatí dedičskú daň v prepočte 9 miliárd eur. Južná Kórea má jednu z najvyšších dedičských daní na svete.



Priaznivejšou správou pre dedičov sú výsledky kľúčovej firmy v rámci konglomerátu, Samsung Electronics. Na rozdiel od mnohých firiem, ktoré doplatili na pandémiu nového koronavírusu, spoločnosti pôsobiace v oblasti technológií z nej vyťažili. To platí aj pre Samsung Electronics, ktorého predaj smartfónov vďaka zvýšenej práci z domu prudko vzrástol. Za 1. kvartál predala spoločnosť 77 miliónov smartfónov, čo medziročne predstavuje rast o 32 %.



Prevádzkový zisk dosiahol 9,4 bilióna wonov. V porovnaní s 1. štvrťrokom minulého roka to znamená rast o 45,4 %. Tržby vzrástli o 18,2 % na 65,4 bilióna wonov. V obidvoch prípadoch tak Samsung Electronics prekonal odhady analytikov zo začiatku apríla. Tí počítali s prevádzkovým ziskom na úrovni 9,3 bilióna wonov a rastom tržieb o 12 %.



(1 EUR = 1344,95 KRW)