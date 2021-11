Samsung investuje miliardy do nového závodu na výrobu čipov

Soul 24. novembra (TASR) - Juhokórejský koncern Samsung investuje okolo 17 miliárd USD (15,1 miliardy eur) do výstavby nového závodu na výrobu polovodičov v meste Taylor v Texase. Chce tak zvýšiť svoje produkčné kapacity v oblasti čipov, keď ich globálny nedostatok zasiahol výrobcov áut, telefónov a ďalšej elektroniky.



Ide o najväčšiu investíciu Samsungu v USA, ktorá zvýši celkové investície koncernu na viac než 47 miliárd od začiatku pôsobenia v krajine v roku 1978. Podľa republikánskeho guvernéra Texasu Grega Abbotta je to historicky najväčšia priama zahraničná investícia v Texase.



Nový závod by sa mal dostať do prevádzky v roku 2024 a očakáva sa, že vytvorí viac než 2000 nových kvalifikovaných pracovných miest. Čipy, ktoré bude závod vyrábať, budú využiteľné v mobilných technológiách, 5G či dokonca v umelej inteligencii, uviedol Samsung.



Správu o investícii privítala aj administratíva amerického prezidenta Joea Bidena, ktorého ekonomický a poradca Brian Deese a bezpečnostný poradca Jake Sullivan uviedli, že závod "pomôže pri ochrane našich dodávateľských sietí, revitalizácii výrobnej základne a tvorbe dobrých pracovných miest priamo u nás doma".



(1 EUR = 1,1259 USD)