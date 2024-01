Samsung očakáva pokles zisku za 4. štvrťrok

Soul 9. januára (TASR) - Juhokórejský koncern Samsung Electronics v utorok uviedol, že za 4. štvrťrok 2023 očakáva pokles prevádzkového zisku o viac ako tretinu, keďže zápasí so slabým dopytom po spotrebnej elektronike. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Juhokórejský gigant odhaduje, že za tri mesiace do konca decembra 2023 vykáže prevádzkový zisk na úrovni 2,8 bilióna wonov (1,94 miliardy eur), čo predstavuje medziročný pokles o 35 %.



Jeho tržby sa vo 4. štvrťroku podľa predbežných údajov znížili o 4,9 % na 67 biliónov KRW.



Samsung je najväčším svetovým výrobcom smartfónov a popredný svetový výrobca čipov. Juhokórejskí producenti čipov sa pritom v uplynulých rokoch tešili z rekordných ziskov, keďže ceny ich produktov prudko stúpali, no spomalenie svetovej ekonomiky zasadilo ranu aj predaju pamäťových čipov.



Dopyt po čipoch počas pandémie ochorenia COVID-19 vzrástol, keď si spotrebitelia kupovali počítače na prácu a štúdium z domu. To podnietilo výrobcov čipov k zvýšeniu produkcie. Apetít po elektronike sa však rýchlo zmenšil, keď sa karantény skončili. Prudko rastúca inflácia aj úrokové sadzby ho utlmili ešte viac.



Spoločnosť Samsung vlani v októbri uviedla, že v roku 2024 očakáva lepšie podmienky na trhu s pamäťovými čipmi. Predpokladá totiž, že dopyt po počítačoch a mobilných zariadeniach pravdepodobne podporia určité cykly výmeny produktov predaných počas pandémie.



Spoločnosť zverejní svoju kompletnú správu o zisku za rok 2023 na konci tohto mesiaca.



(1 EUR = 1444,94 KRW)