Samsung odhaduje pokles prevádzkového zisku za 4. kvartál o tretinu

Soul 8. januára (TASR) - Prevádzkový zisk juhokórejskej spoločnosti Samsung Electronics klesol vo 4. štvrťroku o viac než tretinu, uviedla vo svojom odhade juhokórejská spoločnosť. Tempo poklesu však bolo miernejšie, než očakávali analytici.



V roku 2019 zasiahlo Samsung Electronics viacero komplikácií, medzi nimi najmä pokles cien pamäťových čipov a súbežné zvýšenie ich zásob, uviedla agentúra AFP. Okrem toho sa zvýšila konkurencia na trhu so smartfónmi. Napriek tomu je odhad Samsungu v oblasti prevádzkového zisku lepší, než predpokladali analytici, keďže ceny pamäťových čipov sa odrazili odo dna a aj predaj inteligentných telefónov dosiahol pozitívne výsledky.



Juhokórejská firma oznámila, že za 4. kvartál počíta s prevádzkovým ziskom na úrovni 7,1 bilióna wonov (5,45 miliardy eur). V prípade potvrdenia odhadu to bude znamenať medziročný pokles o 34,2 %. Takýto výsledok by však prekonal očakávania analytikov spoločnosti Refinitiv SmartEstimate, ktorí počítajú s poklesom prevádzkového zisku na 6,5 bilióna wonov.



Tržby podľa odhadov firmy klesli o 0,5 % na 59 biliónov wonov. V prípade ich potvrdenia tieto zasa zaostali za odhadmi analytikov, ktorí počítajú s tržbami na úrovni 60,7 bilióna wonov.



Za celý rok 2019 by mal prevádzkový zisk podľa prognózy Samsungu dosiahnuť 27,7 bilióna wonov. Ak sa odhad potvrdí, bude to predstavovať pokles takmer o 53 %. Zároveň by to znamenalo najnižší celoročný prevádzkový zisk od roku 2015 a najprudší percentuálny pokles za poslednú dekádu. Celoročné tržby podľa Samsungu klesli o 5,8 % na 229,5 bilióna wonov.



Samsung Electronics patrí ku kľúčovým firmám pre juhokórejskú ekonomiku. Je to najdôležitejšia dcérska firma obrieho koncernu Samsung Group, najväčšieho rodinného konglomerátu známeho ako čebol. Firmu okrem rastúcej konkurencie a poklesu cien čipov poškodil aj obchodný konflikt medzi USA a Čínou, ako aj spor medzi Soulom a Tokiom, ktorý súvisí s koloniálnou nadvládou Japonska v rokoch 1910 - 1945.



Analytici však očakávajú, že tento rok sa Samsungu bude dariť viac. Umožniť by to malo zotavenie dopytu po polovodičoch a ich súbežne nižšia produkcia, ako aj nové modely 5G smartfónov a ďalšie inovácie.



(1 EUR = 1302,48 KRW)