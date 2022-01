Samsung odhaduje rast prevádzkového zisku za 4. kvartál o 52 %

Soul 7. januára (TASR) - Juhokórejská spoločnosť Samsung Electronics informovala, že podľa predbežných údajov vzrástol jej prevádzkový zisk vo 4. kvartáli o 52 %, pričom za daný kvartál tak dosiahol najvyššiu úroveň za posledné štyri roky. Pod rast zisku sa podpísal najmä dopyt po pamäťových čipoch. Predbežné údaje Samsungu však výrazne zaostali za odhadmi analytikov, ktorí počítali s rastom prevádzkového zisku o viac než dve tretiny.



Najväčší výrobca pamäťových čipov a smartfónov na svete v piatok uviedol, že prevádzkový zisk za október až december dosiahol predbežne 13,8 bilióna wonov (10,13 miliardy eur). Ak sa predbežné údaje potvrdia, bude to najvyšší prevádzkový zisk spoločnosti za 4. kvartál od roku 2017.



Analytici však boli podstatne optimistickejší. Očakávali, že zisk dosiahne 15,2 bilióna wonov. To by znamenalo medziročný rast o 68 %, pričom takýto výsledok by prekročil doterajší rekord za 4. kvartál z roku 2017. Vtedy dosiahol 15,15 bilióna wonov.



Tržby podľa odhadu spoločnosti vo 4. kvartáli dosiahli 76 biliónov wonov. To predstavuje rast o 23 %, čo je v súlade s odhadmi analytikov. Podrobné údaje zverejní Samsung Electronics 27. januára.



(1 EUR = 1362,06 KRW)