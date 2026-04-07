Samsung odhaduje, že jeho zisk v prvom kvartáli stúpol o 755 %
Pomohol tomu silný predaj čipov, ktoré sú kľúčové pre oblasť umelej inteligencie.
Autor TASR
Soul 7. apríla (TASR) - Juhokórejský technologický gigant Samsung Electronics odhaduje, že jeho zisk za prvý štvrťrok medziročne prudko vzrástol, a to o 755 % na rekordných 57,2 bilióna wonov (32,72 miliardy eur). Pomohol tomu silný predaj čipov, ktoré sú kľúčové pre oblasť umelej inteligencie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Juhokórejská vláda chce dosiahnuť, aby sa krajina stala jednou z troch najväčších svetových mocností v oblasti umelej inteligencie popri Spojených štátoch a Číne. Samsung sa spolu s juhokórejskou firmou SK hynix stal kľúčovým hráčom v dodávkach vysokovýkonných čipov. Firma v utorok uviedla, že objem svojich tržieb za tri mesiace do konca marca odhaduje na sumu 133 biliónov KRW. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka by to bol rast o 68 %.
„Spoločnosť Samsung Electronics dosiahla svoje historicky najsilnejšie výsledky vďaka rastúcim tržbám a zisku divízie Device Solutions,“ uviedol hovorca firmy. Dodal, že zvýšiť zisk pomohla aj konkurencieschopnosť spoločnosti vo výrobe domácich spotrebičov a smartfónov.
(1 EUR = 1 747,94 KRW)
