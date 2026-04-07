Utorok 7. apríl 2026
Samsung odhaduje, že jeho zisk v prvom kvartáli stúpol o 755 %

Ilustračné foto. Foto: TASR - František Iván

Pomohol tomu silný predaj čipov, ktoré sú kľúčové pre oblasť umelej inteligencie.

Autor TASR
Soul 7. apríla (TASR) - Juhokórejský technologický gigant Samsung Electronics odhaduje, že jeho zisk za prvý štvrťrok medziročne prudko vzrástol, a to o 755 % na rekordných 57,2 bilióna wonov (32,72 miliardy eur). Pomohol tomu silný predaj čipov, ktoré sú kľúčové pre oblasť umelej inteligencie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Juhokórejská vláda chce dosiahnuť, aby sa krajina stala jednou z troch najväčších svetových mocností v oblasti umelej inteligencie popri Spojených štátoch a Číne. Samsung sa spolu s juhokórejskou firmou SK hynix stal kľúčovým hráčom v dodávkach vysokovýkonných čipov. Firma v utorok uviedla, že objem svojich tržieb za tri mesiace do konca marca odhaduje na sumu 133 biliónov KRW. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka by to bol rast o 68 %.

„Spoločnosť Samsung Electronics dosiahla svoje historicky najsilnejšie výsledky vďaka rastúcim tržbám a zisku divízie Device Solutions,“ uviedol hovorca firmy. Dodal, že zvýšiť zisk pomohla aj konkurencieschopnosť spoločnosti vo výrobe domácich spotrebičov a smartfónov.

(1 EUR = 1 747,94 KRW)
Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Veľká noc prinesie veľa slnka

ZBIERATE MEDVEDÍ CESNAK? Nepomýľte si ho s jedovatými dvojníkmi

Kráľovná českej modernej hudby Lucie Bílá má 60 rokov

Kaliňák vyzdvihol spoluprácu Slovenska a Česka v oblasti bezpečnosti