Samsung plánuje globálne zníženie pracovných miest

Soul 11. septembra (TASR) - Juhokórejská spoločnosť Samsung Electronics, popredný svetový výrobca smartfónov, televízorov a pamäťových čipov, plánuje prepustiť až 30 % zamestnancov v niektorých svojich zahraničných divíziách. Uviedli to tri zdroje oboznámené s týmito plánmi. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa dvoch zdrojov Samsung nariadil dcérskym spoločnostiam po celom svete, aby znížili počet zamestnancov v predaji a marketingu približne o 15 % a administratívnych zamestnancov až o 30 %.



Plán sa má zaviesť do konca tohto roka a bude mať vplyv na pracovné miesta v Amerike, Európe, Ázii a Afrike, spresnila jedna osoba.



Šesť ďalších ľudí oboznámených so záležitosťou potvrdilo plánované zníženie počtu globálnych zamestnancov. Nie je zatiaľ jasné, koľko ľudí bude prepustených a ktoré krajiny a závody to najviac zasiahne.



Zdroje odmietli byť menované, pretože informácie sú dôverné.



Samsung vo vyhlásení uviedol, že úprava pracovnej sily v niektorých zámorských prevádzkach je rutinná záležitosť zameraná na zlepšenie efektívnosti.



Ku koncu roka 2023 zamestnával Samsung celkovo 267.800 ľudí, z toho viac ako polovicu, čiže 147.000, v zahraničí. Výroba a vývoj predstavovali väčšinu z týchto pracovných miest. Predaj a marketing mal zhruba 25.100 zamestnancov, zatiaľ čo 27.800 ľudí pracovalo v iných oblastiach, uvádza správa.



K znižovaniu pracovných miest dochádza v čase, keď Samsung zápasí s rastúcim tlakom na svoje kľúčové divízie.



Na trhu prémiových smartfónov čelí tvrdej konkurencii Apple a čínskeho Huawei, zatiaľ čo v zmluvnej výrobe čipov dlho zaostáva za taiwanským TSMC. V Indii zase narúša výrobu štrajk za mzdy.



Jeden zo zdrojov uviedol, že k znižovaniu pracovných miest dochádza v rámci prípravy na spomalenie globálneho dopytu po technologických produktoch, keďže svetová ekonomika stráca tempo.