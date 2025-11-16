< sekcia Ekonomika
Samsung plánuje v Kórei investovať 310 miliárd dolárov, najmä do AI
Autor TASR
Soul 16. novembra (TASR) - Juhokórejský konglomerát Samsung plánuje v nasledujúcich piatich rokoch investovať približne 310 miliárd dolárov (266,14 miliardy eur) najmä do technológií pre umelú inteligenciu (AI) s cieľom uspokojiť rastúci dopyt. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Vlajková loď skupiny, spoločnosť Samsug Electronics, patrí medzi najväčších svetových výrobcov pamäťových čipov a popredných dodávateľov infraštruktúry, na ktorú sa spolieha odvetvie umelej inteligencie. Päťročný investičný balík zahŕňa plány na výstavbu nového polovodičového závodu Pyeongtaek Plant 5, ktorý bude navrhnutý „tak, aby spĺňal potreby dopytu po pamäťových čipoch“, oznámil Samsung v nedeľu. Plán zahŕňa aj niektoré projekty, ktoré nesúvisia s umelou inteligenciou. Skupina spomenula napríklad svoju batériovú divíziu Samsung SDI, ktorá podľa jej vyhlásenia pripravuje domácu výrobnú linku pre batérie novej generácie.
(1 EUR = 1,1648 USD)
