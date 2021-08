Samsung predstavil dva nové telefóny so skladacím displejom

Soul 11. augusta (TASR) - Samsung je pevne rozhodnutý, že skladacie telefóny s ohybným displejom vytiahne z okraja trhu do mainstreamu.



Juhokórejský koncern v stredu predstavil dva nové telefóny so skladacím displejom vrátane modelu s cenou pod 1000 USD (853 eur). Samsung tak naďalej pracuje na vylepšení technológie skladacích displejov aj po nie príliš vydarenom štarte a verí v jej úspech.



Nové telefóny Galaxy Z Flip 3 5G s cenovkou 999 USD a podstatne drahší Galaxy Z Fold 3 5G s cenovkou 1799 USD sú podobné skladacím telefónom, ktoré Samsung uviedol na trh v uplynulých rokoch.



Telefóny so skladacím displejom boli s napätím očakávané ako ďalšia inovácia v oblasti smartfónov, zatiaľ však pre vysoké ceny a pochybnosti o ich životnosti nezískali popularitu a zostávajú okrajom trhu.



Samsung je s veľkým náskokom najväčším výrobcom takýchto telefónov. Koncern chce tento náskok ešte zvýšiť a jeho cieľom je, aby z piatich predaných smartfónov so skladacím displejom boli štyri od Samsungu, uviedol pre agentúru DPA nemecký manažér Samsungu Mario Winter. Napríklad v Nemecku je podľa neho 13 miliónov potenciálnych zákazníkov pre takéto telefóny.