Samsung predstavuje novú úroveň ochrany súkromia
Takmer 70 % Slovákov má skúsenosť, že im niekto na verejnosti pozeral do mobilu.
Autor OTS
Bratislava 26. marca (OTS) - Ochrana súkromia pri používaní mobilných telefónov na verejnosti sa stáva čoraz dôležitejšou témou. Skúsenosti používateľov aj aktuálne dáta ukazujú, že digitálne súkromie dnes nepredstavuje len otázku online bezpečnosti, ale aj toho, čo je viditeľné priamo na displeji zariadenia. Spoločnosť Samsung preto predstavuje nové riešenie Privacy Display, ktoré prináša na svojom najnovšom vlajkovom modeli Galaxy S26 Ultra a ktoré má používateľom pomôcť lepšie chrániť obsah na obrazovke pred neželanými pohľadmi.
Podľa najnovšieho prieskumu medzi Slovákmi vo veku 18 až 36 rokov až 88 % respondentov uvádza, že im prekáža, keď im niekto na verejnosti vidí na displej telefónu. Skúsenosť so sledovaním obsahu cez rameno má 69,4 % opýtaných.
Mobilné zariadenia dnes slúžia nielen na komunikáciu, ale aj na prístup k bankovým službám, pracovným dátam či osobným informáciám. Napriek tomu používatelia často pracujú s citlivým obsahom aj mimo súkromia domova. Viac ako 30 % respondentov priznalo, že na verejnosti aspoň občas zadáva heslá alebo prihlasovacie údaje a približne 39 % sa mimo domova prihlasuje do internetového bankovníctva.
Zároveň sa ukazuje, že obavy zo straty súkromia ovplyvňujú aj samotné správanie používateľov. Až 78,5 % opýtaných uviedlo, že na verejnosti radšej neotvorili určitý obsah práve kvôli okoliu, pričom viac ako polovica z nich tak urobila z dôvodu ochrany hesiel alebo bankových údajov.
Fenomén známy ako „shoulder surfing“, teda sledovanie obsahu na displeji bez vedomia používateľa, patrí medzi rastúce riziká digitálnej bezpečnosti. K takémuto sledovaniu môže dochádzať nenápadne vo verejnej doprave, čakárňach či iných frekventovaných priestoroch.
„Mobil sa stal prirodzenou súčasťou všetkých oblastí nášho života. Spolu s tým však rastie aj potreba mať väčšiu kontrolu nad súkromím pri jeho používaní. Telefón dnes obsahuje naše financie, komunikáciu aj osobné dáta. Spôsob, akým ho používame, má priamy vplyv na to, ako bezpečne sa cítime,“ uviedla Veronika Schieblová, PR Manager & Spokesperson, Samsung CZ & SK.
Na rastúce obavy používateľov reaguje Samsung riešením Privacy Display, ktoré kombinuje hardvérové a softvérové prvky. Cieľom je obmedziť viditeľnosť obsahu na displeji pre okolie a zároveň umožniť používateľovi prispôsobiť si úroveň ochrany podľa aktuálnej situácie.
Funkcia ponúka flexibilné nastavenia, ktoré umožňujú aktivovať ochranu napríklad pri práci s citlivými aplikáciami, zadávaní prihlasovacích údajov alebo zobrazovaní notifikácií. Používateľ tak získava väčšiu kontrolu nad tým, čo je na jeho zariadení viditeľné, bez obmedzenia komfortu pri bežnom používaní.
Podľa spoločnosti ide o výsledok viac ako päťročného vývoja, ktorý vychádza z analýzy reálneho správania používateľov a ich potrieb v každodenných situáciách. Riešenie zároveň nadväzuje na bezpečnostnú platformu Samsung Knox, ktorá zabezpečuje ochranu zariadení na úrovni hardvéru aj softvéru.
Ochrana súkromia sa tak postupne stáva jednou z kľúčových oblastí vývoja mobilných technológií – nielen z pohľadu dátovej bezpečnosti, ale aj pri samotnom používaní zariadení vo verejnom priestore.
