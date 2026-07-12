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Samsung urýchľuje výstavbu prvého závodu v čipovom klastri pri Soule
Zrýchlený harmonogram prichádza v čase, keď juhokórejská vláda urýchľuje rozvoj strategického projektu Národného priemyselného komplexu Jongin.
Autor TASR
Soul 12. júla (TASR) - Juhokórejská spoločnosť Samsung Electronics plánuje odštartovať prevádzku prvého závodu na výrobu polovodičov vo svojom čipovom klastri Jongin v roku 2029, čiže o jeden až dva roky skôr, ako pôvodne plánovala. Pôjde o prvý zo šiestich závodov na produkciu polovodičov, ktoré sa majú vybudovať v priemyselnom komplexe južne od Soulu, uviedli v nedeľu zdroje z odvetvia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Jonhap.
„Skorší začiatok prevádzky v prvom závode umožní spoločnosti Samsung rýchlejšie reagovať na rýchlo rastúci globálny dopyt po čipoch pre umelú inteligenciu,“ uviedol jeden zo zdrojov. Zrýchlený harmonogram prichádza v čase, keď juhokórejská vláda urýchľuje rozvoj strategického projektu Národného priemyselného komplexu Jongin, ktorý má slúžiť ako centrum výroby polovodičov novej generácie.
Samsung Electronics minulý mesiac uviedol, že v rámci svojho rozsiahleho investičného plánu sa chystá do svojich polovodičových klastrov v mestách Pchjongtchek a Jongin investovať 2030 biliónov juhokórejských wonov (1,18 bilióna eur).
(1 EUR = 1 720,12 KRW)
„Skorší začiatok prevádzky v prvom závode umožní spoločnosti Samsung rýchlejšie reagovať na rýchlo rastúci globálny dopyt po čipoch pre umelú inteligenciu,“ uviedol jeden zo zdrojov. Zrýchlený harmonogram prichádza v čase, keď juhokórejská vláda urýchľuje rozvoj strategického projektu Národného priemyselného komplexu Jongin, ktorý má slúžiť ako centrum výroby polovodičov novej generácie.
Samsung Electronics minulý mesiac uviedol, že v rámci svojho rozsiahleho investičného plánu sa chystá do svojich polovodičových klastrov v mestách Pchjongtchek a Jongin investovať 2030 biliónov juhokórejských wonov (1,18 bilióna eur).
(1 EUR = 1 720,12 KRW)