Samsung uvažuje o vybudovaní závodu na výrobu batérií v USA

Soul 8. júla (TASR) - Juhokórejský výrobca batérií Samsung SDI zvažuje vybudovanie závodu na výrobu batériových článkov v USA na podporu prechodu automobilového priemyslu k elektrickým modelom. Uviedol to vo štvrtok zdroj z kórejskej firmy oboznámený so situáciou, ktorý nechcel byť menovaný.



Samsung SDI, dcérska spoločnosť koncernu Samsung Electronics, rokuje s automobilkami vrátane Stellantisu a startupu Rivian, výrobcu elektromobilov, ktorého podporuje automobilka Ford, o dodávkach batérií vyrobených v potenciálnej továrni v USA.



Juhokórejský výrobca batérií uvažuje o investícii minimálne 3 bilióny wonov (2,23 miliardy eur) do výroby batérií pre Stellantis a minimálne 1 bilión KRW do batérií pre spoločnosť Rivian, tvrdí zdroj, podľa ktorého sa však Samsung SDI zatiaľ nerozhodol, či bude jeho americký závod spoločným podnikom s automobilkami alebo nezávislým závodom.



Zdroj ďalej uviedol, že rozhodnutie postaviť továreň v USA odráža zmeny v dohode o clách medzi USA, Mexikom a Kanadou (USMCA), ktoré nadobudli účinnosť v minulom roku, a nahradili Severoamerickú dohodu o voľnom obchode (NAFTA) z roku 1994. USMCA vyžaduje, aby vozidlá mali 75 % "obsahu" z USA v porovnaní so 62,5 % v rámci NAFTA, ak sa chcú vyhnúť clám.



„Prehodnocujeme našu expanziu v Spojených štátoch, ale zatiaľ nie je nič rozhodnuté,“ povedal hovorca spoločnosti Samsung SDI s tým, že nemôže zverejniť podrobnosti rozhovorov so zákazníkmi.



Samsung SDI má závody na výrobu batérií pre elektromobily v Južnej Kórei, Číne a Maďarsku, ktoré od nich odoberajú klienti, ako BMW, Ford, Volvo a Volkswagen.



Domáci rivali Samsung SDI, spoločnosti LG Energy Solution a SK Innovation, ohlásili samostatné plány na výrobu batériových článkov v USA.



Automobilový koncern Stellantis, ktorý vznikol v januári zlúčením taliansko-americkej skupiny Fiat Chrysler Automobiles a francúzskej spoločnosti PSA, má projekty na výrobu batérií vo Francúzsku a v Nemecku, a to v spoločnom podniku s dcérskou spoločnosťou TotalEnergies.



Okrem toho Stellantis napreduje pri dokončovaní dohody o výstavbe závodu na výrobu batérií v Taliansku. Spoločnosť uviedla tiež, že tento rok prijme rozhodnutie o ďalších továrňach na výrobu batérií v Európe a USA.



Rivian zase v apríli oznámil, že mu Samsung SDI bude dodávať batériové články.