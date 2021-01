Samsung uviedol hlavné modely smartfónov Galaxy S21

Bratislava 14. januára (TASR) – Trojica nových smartfónov Galaxy S21 bude hlavným modelovým radom spoločnosti Samsung na aktuálny rok. Výrobca ich predstavil vo štvrtok počas podujatia Galaxy Unpacked.



Najvybavenejším modelom je Galaxy S21 Ultra 5G, ktorý má 6,8-palcový Dynamic Amoled 2X displej so 120 Hz obnovovacou frekvenciou a rozlíšením 3200 x 1440 bodov. Vnútorné úložisko môže mať veľkosť 128, 256 alebo 512 gigabajtov (GB). Pamäť RAM je pri prvých dvoch veľkostiach úložiska 12 GB, pri najvyššej 16 GB. Batéria má kapacitu 5000 miliampérhodín (mAh).



Novinkou je podpora dotykového pera S Pen, ktoré bolo doteraz výsadou radu Galaxy Note. V prípade S21 Ultra 5G ho však nie je možné zasunúť priamo do tela telefónu, takže je preň nutné prikúpiť špeciálne puzdro na telefón alebo ho nosiť samostatne.



Stredným modelom je Galaxy S21+ 5G so 6,7-palcovým displejom rovnakého typu, ktorý má však nižšie rozlíšenie 2400 x 1080 pixelov. Vnútorné úložisko má veľkosť 128 alebo 256 GB, pamäť RAM je v oboch prípadoch 8 GB. Batéria tohto modelu má kapacitu 4800 mAh.



Základným modelom je Galaxy S21 5G. Tento telefón má najmenší, 6,2-palcový displej, ktorý je v ostatných parametroch zhodný s Galaxy S21+. Rovnaké sú i veľkosti vnútorného úložiska a pamäte RAM. Batéria má 4000 mAh.



Všetky tri modely sú vo verzii pre európsky trh poháňané novým procesorom Exynos 2100, ktorý má byť podľa Samsungu „najrýchlejším čipom, aký bol kedy v zariadení Galaxy použitý“ a v porovnaní s predchádzajúcou generáciou výkonnejší o 30 percent, respektíve 40 percent pri grafickej časti.



Podľa technologickej redaktorky Hospodárskych novín Alžbety Gavendovej je dnes čoraz ťažšie šokovať používateľa novými funkciami, z jej pohľadu tak dochádza medzigeneračne naprieč celým trhom skôr ku kozmetickým vylepšeniam smartfónov než k zásadným zmenám.



„Najzvedavejšia som práve na nový procesor. Uvidíme, či sa mu podarí naplniť vysoké ciele a konečne naplno uspokojiť európsky trh. Z hľadiska samotného predstavenia telefónu však jeho schopnosti a funkcie vyzerajú skvele. Všetky otázky budú však zodpovedané až po reálnom testovaní,“ podotkla.



Za mimoriadne zaujímavú považuje podporu pera S Pen v najvyššom modeli. „Tento stylus bol doteraz výsadou radu Galaxy Note. Pero S Pen považujem za šikovného pomocníka. Vzbudzuje to tiež otázky v oblasti pokračovania Galaxy Note, ale to už veľmi predbiehame,“ dodala.



Podobne ako modelový rad Apple iPhone 12, ani rodina smartfónov Galaxy S21 nebude mať v balení nabíjačku. Výrobca sa zároveň rozhodol nepridať doň ani slúchadlá a neimplementovať do smartfónov slot na pamäťovú kartu.