Samsung v 2. štvrťroku predal viac ako polovicu svojho podielu v ASML

Soul 16. augusta (TASR) - Juhokórejský koncern Samsung Electronics v 2. štvrťroku 2023 znížil svoj podiel v holandskej spoločnosti ASML Holding o viac ako polovicu. Najväčší výrobca pamäťových čipov na svete sa chce sústrediť na zvýšenie ich výroby. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Juhokórejská spoločnosť predala od apríla do júna 2023 približne 3,55 milióna akcií ASML, podľa správy pre burzu. Podiel Samsungu v holandskom výrobcovi čipových zariadení tak klesol na 0,7 % alebo 2,75 milióna akcií z 1,6 % na konci 1. štvrťroka.



Hovorcovia Samsungu a ASML odmietli správu komentovať.



Podľa hospodárskeho denníka Korea Economic Daily predaj priniesol Samsungu približne 2,2 miliardy USD (2,01 miliardy eur). Očakáva sa, že koncern použije výnosy na investície do liniek na výrobu čipov, informoval denník s odvolaním sa na zdroje z odvetvia.



Divízia čipov spoločnosti Samsung rozširuje výrobnú kapacitu a zavádza pokrokovejšie výrobné techniky v snahe získať vedúcu pozíciu na trhu a predbehnúť Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), ktorý je najväčším zákazníkom ASML.



ASML je najhodnotnejšia technologická firma v Európe a jediný producent strojov potrebných na výrobu najpokročilejších čipov, ktoré sú kľúčové pre všetko od áut a smartfónov až po počítače a lietadlá.



(1 EUR = 1,0916 USD)