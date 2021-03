Samsung varuje pred nerovnováhou medzi ponukou a dopytom po čipoch

Soul 17. marca (TASR) - Juhokórejský elektronický gigant Samsung Electronics v stredu varoval pred dôsledkami „vážnej nerovnováhy“ medzi globálnou ponukou a dopytom po čipoch. A vyjadril obavy z rozširovania problémov s nedostatkom ich dodávok aj mimo automobilového priemyslu.



Samsung, ktorý je jedným z najväčších svetových výrobcov čipov a spotrebnej elektroniky, očakáva, že tieto problémy zasiahnu v budúcom štvrťroku aj jeho podnikanie.



Spoločnosť preto uvažuje, že v tomto roku neuvedie na trh nový model smartfónu Galaxy Note, ktorý patrí medzi jej najpredávanejšie. Séria Note sa podieľala zhruba 5 % na predaji smartfónov spoločnosti Samsung v uplynulých dvoch rokoch.



Aj ďalšie priemyselné giganty, ako sú Continental, Renesas Electronics a Innolux, varovali v uplynulých týždňoch, že problémy s dodávkami môžu trvať dlhšie, ako sa očakávalo. Dôvodom je bezprecedentný dopyt po výrobkoch, ktoré obsahujú čipy, počas pandémie nového koronavírusu, a to od automobilov po herné konzoly a mobilné zariadenia.



Spoločnosť Samsung spolupracuje so zahraničnými partnermi na riešení nerovnováhy a odvrátení jej potenciálnych dôsledkov v podnikaní.



Výrobcovia čipov ako Samsung a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) sú na čele globálneho úsilia o odstránenie globálneho nedostatku čipov, ktoré sú dôležitou súčasťou množstva produktov. Nedostatok čipov už prinútil automobilky na celom svete obmedziť, alebo dokonca zastaviť výrobu niektorých modelov a teraz ohrozuje aj ďalšie produkty.



Aby toho nebolo málo, americká továreň Samsungu na polovodiče v Austine v štáte Texas, ktorá musela byť vo februári odstavená pre problémy s dodávkami elektriny v dôsledku snehových búrok, stále neobnovila plnú výrobu.



Výsledkom bude výpadok vo výrobe vysokofrekvenčných čipov Qualcomm 5G v 2. štvrťroku, čo by mohlo zredukovať globálnu produkciu smartfónov o 5 %, upozorňuje prieskumná spoločnosť TrendForce.



Tento výpadok pravdepodobne ovplyvní skôr výrobu telefónov a notebookov strednej triedy spoločnosti Samsung ako jej špičkové modely alebo serverové čipy, uviedol Greg Roh, viceprezident HMC Securities.



Niektorí analytici tvrdia, že väčšinu výpadkov v dodávkach je možné v najbližších mesiacoch dobehnúť. Panujú však obavy, že v určitých segmentoch, napríklad pri zložitejších polovodičoch, kde budovanie kapacity trvá nejaký čas, by problémy s dodávkami mohli nakoniec priškrtiť širší priemysel spotrebnej elektroniky a zvýšiť ceny.