Sanáciu zosuvu vozovky pod Strečnom odložili na jar budúceho roka
Autor TASR
Strečno 15. októbra (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) po dohode s dodávateľom prác odložila začiatok sanácie zosuvu vozovky a krajnice na ceste I/18 v Strečnianskej úžine na apríl budúceho roka. Realizácia prác v náročnom teréne by podľa hovorkyne SSC Jany Lukáčovej nedokázala zaručiť dostatok miesta pre vozidlá zimnej údržby.
Dodávateľská firma Swietelsky-Slovakia si stavenisko prevzala 3. septembra, pričom zmluva hovorila o štvormesačnej lehote výstavby. „Po odovzdaní staveniska zhotoviteľ realizoval skúšobné sondy s cieľom preveriť aktuálne geologické podmienky. Výsledok týchto skúšok ukázal, že pri aktuálnom stave zosuvu realizácia prác v náročnom teréne by nedokázala v každej chvíli zaručiť dostatok miesta pre vozidlá zimnej údržby so šírkou pluhov 3,5 metra. A to by bola bezpečnostná komplikácia tak pre vodičov, ako aj pre stavbárov,“ uviedla Lukáčová.
Doplnila, že samotným stavebným prácam musí predchádzať výrub stromov a kríkov popri opornom múre nad riekou Váh. „S výrubom bolo možné začať až po 1. októbri. Stromy sa nachádzajú v ochrannom pásme Malej Fatry. Keďže ide o frekventovaný úsek cesty, výruby budú prebiehať cez víkend,“ dodala Lukáčová.
Havarijný stav má komunikácia v kilometri 468,500 v jazdnom pruhu z Martina do Žiliny. K zosuvu vozovky na ceste došlo vo februári 2023. Cestári plánujú na približne 65-metrovom úseku demoláciu nevyhovujúcich častí pôvodných oporných múrov a výstavbu nového kotveného prahu, ktorý bude podopierať teleso komunikácie. Zmluvná cena diela je približne 916.000 eur.
